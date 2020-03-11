擊潰病毒「三門大炮」台灣快得到了！　國人靠「四把小刀」就完美防守

▲消滅病毒必須研發出「三門大炮」，在這之前台灣已經把「四把小刀」用得很好。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

受到從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）影響，世界各國無不分秒必爭，試圖找出能夠有效對付對付病毒的治療方法。在新聞節目《關鍵時刻》當中，三總腎臟科醫師洪永祥比喻，快篩、抗病毒藥物、疫苗就如同對付病毒的三門大炮，但是在取得這三門大炮之前，國人就已經靠另外四樣「小刀」有效守住疫情。

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▲主持人劉寶傑形容，台灣現在是跟上帝搶時間。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



主持人劉寶傑提問表示，台灣目前部署的狀況，就如同跟上帝搶時間，現在台灣口罩可以做到一天1300萬個，防護衣也有100多萬備用，等於第一線的醫護人員防護傘已經有了，但是真正要戰勝疫情，必須取得三樣法寶，取得三樣法寶即使社區感染也不怕。

洪永祥醫師指出，世界上幾乎每十年就會有一隻新病毒產生，就像是一隻大怪獸，人類必須取得三門大炮來轟死這隻大怪獸，第一個就是「快篩」，有快篩試劑就可以短時間得知誰確診進行分流，現在15分鐘的快篩試劑已經研發出來，但是開始量產大約需要3~4個月。

洪永祥醫師說，第二項就是「抗病毒藥物」，最早加入臨床試驗的就是吉利德公司的「瑞德西韋」台灣已經進入第三階段的臨床試驗，預計5月初解盲過後，就可以確定成為新的抗病毒藥物，屆時台灣就取得了「第二門炮」。

洪永祥醫師說，第三項就是「疫苗」，疫苗會產生後天免疫、產生有記憶的抗體讓免疫細胞可以大舉消滅病毒，現在國光疫苗已經進入「後備疫苗」的階段，所謂的「後備疫苗」，就是從病毒的序列做出病毒庫，然後再進行減毒的過程，再篩選幾支有可能的疫苗，進入三階段的臨床試驗，這個過程需要半年到1年的時間。

▲台灣把「四把小刀」用得很好，許多國家甚至連小刀都沒有。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



洪永祥最後提到，但是再取得這三門「大炮」之前，必須先靠「四把小刀」防疫，分別是口罩、酒精、洗手、邊境管理與隔離，如果在三門大炮完成之前，就已經被病毒打得傷痕累累，根本沒有元氣去等那三門大炮，台灣人把這「四把小刀」用得非常好！很多國家連這些「小刀」例如口罩都沒有，這就是台灣至今可以如此安心的原因。

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