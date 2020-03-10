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奈及利亞破獲「嬰兒工廠」　男比女貴可抵9個月薪資

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▲奈及利亞嬰兒販賣走私的狀況相當嚴重。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者胡至欣／綜合報導

非洲奈及利亞嬰兒販運問題嚴重，日前當地警方又破獲一座非法產房，救出24名嬰兒和4名準媽媽。據悉，當地男嬰售價是女嬰的1.6倍多，約為奈國人平均9個月薪資。

根據《法新社》報導，這種非法產房被稱為「嬰兒工廠」，通常會偽裝成私人醫療診所，可容納孕婦並出售嬰兒，在當地並不罕見。就在2月底，警方又從南部石油城市哈科特港（Harcourt Port）解救了24名1至2歲的嬰兒以及4名懷孕的青少年。

「受害人看上去虛弱且營養不良」，奈及利亞西南部奧貢州警方發言人表示，獲救女子年齡介於20至25歲，她們被迫與主嫌和同夥男子發生性行為以達懷孕目的，再將產下的嬰兒按性別販售，一名女嬰通常售價為30萬奈拉（約2.6萬元台幣），而男嬰則是50萬奈拉（約4.3萬元台幣），換算下來，相當於奈國人平均9個月的薪資所得。

奈及利亞擁有2億人口，是非洲人口最多的國家，豐富的石油資源也讓它成為非洲最大的經濟體之一，但生活在極端貧困中的人口，卻比世界上其他各國都多，加上當地人視「膝下無子」為人生污點，又有許多來自世界各地的人前來購買嬰兒，都導致奈國的人口販運集團始終無法根除。

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