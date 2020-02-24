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【英語多益通】非洲蝗蟲肆虐，英文怎麼說？來學這些關鍵字

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▲▼非洲沙漠蝗蟲。（圖／美聯社）

▲ 非洲沙漠蝗蟲。（圖／美聯社）

文／李海碩

在近日的國際新聞中，除了武漢肺炎外，最受關切的災情當屬非洲蝗災。根據聯合國農糧組織（FAO）統計，此次蝗災已造成25年來最嚴重的糧食損害，且於2月中飛抵巴基斯坦、印度甚至中國邊境。目前大家最關切的便是蝗災有沒有可能對中國及鄰近的台灣造成進一步影響。就讓我們一起來關注時事，順便學學與蝗災相關的多益英文！

蝗蟲的英文怎麼說

請繼續往下閱讀...

蝗蟲的英文是locust，請務必要和cricket（蟋蟀）與grasshopper（蚱蜢）區分清楚。由於大批蝗蟲遷徙猶如瘟疫蔓延，故常以瘟疫（plague）譬喻之，也就是locust plague（蝗災）；不過許多國際新聞也會簡單以蝗蟲的英文locusts描述之。相關單字還有contagion（感染）與pandemic（大流行）。

Parking problems are plaguing areas around department stores in Taichung during weekends.
（週末的台中，百貨商場深受停車問題所擾。）

Laughter is contagious
（笑聲是會傳染的。） 

Coronavirus might become a global pandemic.
（冠狀病毒可能會成為全球大流行的傳染病。）

造成傷害的英文怎麼說

要形容蝗災會造成傷害，最簡單的說法就是「cause damage」，但在許多更為高階的文章中會出現以下的用字：

Some experts argue that locusts swarm might bring more food insecurity than financial damage.
（有些專家認為，成群蝗蟲帶來糧食上的不安全感可能更甚於經濟損失。）

● afflict 折磨、使…感到痛苦

The locusts have mostly afflicted east Africa.
（此次蝗災主要侵擾東非。）

●  wreak havoc 肆虐、造成重創

The powerful tornado wreaked havoc on the harbor.
（威力強大的龍捲風對港口造成重創。）

● decimate 摧殘殆盡

Locust swarms have decimated crops in many countries.
（蝗蟲群已在許多國家中將穀物摧殘殆盡。）

計算動物用的量詞

英文中對於不同的生物，大多都會使用不同的量詞。若想針對動物的量詞一網打盡來了解，可以用「collective nouns for groups of animals」來查詢。

在聊到蝗災時，量詞要用「swarm」。很多英文學習者在記憶動物量詞時常覺得困難，但若仔細觀察，通常可以快速找到以動物種類劃分的特性。例如：

● swarm
通常用於「人類覺得有害的」害蟲，如bats（蝙蝠）、bees（蜜蜂）、insects（昆蟲）。

● flock
通常用於鳥類，如birds（鳥）、ostrich（鴕鳥，不可數名詞）。

● herd
通常用於草食性群居動物，如buffalo（水牛，不可數名詞）、cattle（家牛、黃牛，不可數名詞）、deer（鹿，不可數名詞）。

● pack
用於犬科，如dogs（狗）、hounds（獵犬）、wolves（狼）。

而swarm這個字除了用來形容一群害蟲外，更常用於形容「蜂擁而上」的概念。例如：

Basketball fans swarm the streets for the upcoming visit of their favorite player.
（籃球迷蜂擁到大街小巷以迎接他們最喜愛的球員。）

蝗災可能造成的影響

首先會造成的當然是對農業（agriculture）的傷害：

Agriculture is mainly dependent on animals in developing countries.
（在開發中國家，農業主要仰賴動物。）

此外，蝗災對開發中國家的就業（employment）一定會造成影響，連帶地國內生產總值（GDP, Gross Domestic Product）也會下降。

Many university graduates remain unemployed in Europe.
（在歐洲，許多大學畢業生仍為失業狀態。）

而在穀物／食物短缺（crop/food shortage）的狀況下，勢必導致其價格上升（rising/soaring food price）。

The Coronavirus outbreak has led to the broken supply chain in China, causing the iPhone and Switch shortage.
（冠狀病毒的爆發導致了中國供應鏈斷裂，造成了iPhone與Switch的供貨短缺。）

沒有食物，就會造成飢餓（hungry），而飢餓致死或傷的動詞為starve，名詞為starvation。大型饑荒的英文則為famine，在文學上有個押頭韻的說法為feast or famine，feast為大餐，意為「不是大好，就是大壞」。

For YouTubers, it’s often feast or famine.
（對YouTuber而言，收入通常不是大好就是大壞。） 

I am starving.
（我快餓死了。→這是英文口語中常見的誇飾用法。

Thousands of victims starved to death after the plague of swarm hit the region.
（蝗災襲擊該地區後，數以千計的災民死於飢餓。）

蝗災的特殊宗教用字

語言無法脫離文化獨立存在，而蝗災在西方文化中最常被提及、引用的文本就是《舊約聖經》了。描述蝗災的內容主要記錄在《舊約聖經》中的《出埃及記》（Exodus），主要情節是描述先知摩西（Moses）帶著信徒離開埃及。後來我們形容因政治因素而造成大幅遷徙時，常用exodus來比喻。

The new policy has led to an exodus for ethnic minorities.
（新政策導致少數民族大舉流亡。）

此外，國外針對蝗災的報導有時會用arbeh來形容蝗蟲，這個字不是英文，而是出自於《舊約聖經》中談到蝗災時所用的希伯來文。

【多益模擬試題】

1. The newly constructed science park will offer job opportunities to thousands of _______.
(A) employment
(B) deployment
(C) employees
(D) employing 

2. After 7 months without a drop of rain, the region is facing serious water _______.
(A) outage
(B) outrage
(C) shortage
(D) mortgage 

解析：

1. 正解為(C)。題意為「新建的科學園區將為數以千計的員工提供工作機會。」(A)為「雇用」（名詞）；(B)為「部署」（名詞），通常用於軍事部署中；(C)為「員工」（名詞）；(D)為「雇用」（現在分詞），因此選(C)為正解。

2. 正解為(C)。題意為「在七個月滴水未落的情況下，該區面臨嚴重的缺水。」(A)為「斷電」，(B)為「憤怒或暴行」、(C)為「短缺」、(D)為「房貸」。故正確答案應選(C)。

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