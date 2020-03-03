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預測蝗災增長500倍　大陸專家赴巴基斯坦考察：我還被咬了

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▲聯合國糧食及農業組織表示，因非洲前期控制不力，預計沙漠蝗災蔓延至今年6月（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國糧食及農業組織表示，因非洲前期控制不力，預計沙漠蝗災將蔓延至今年6月（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

巴基斯坦因蝗蟲肆虐，宣佈進入國家緊急狀態，大陸的蝗災防治工作組前往當地考察災情，國家林業和草原局草原管理司生態修復處處長王卓然表示，目前蝗蟲正進入交配繁殖階段，且比想像中還要嚴重，儘管入侵的風險低，一旦發生，大陸將面臨許多的不確定性。

根據《CCTV》報導，王卓然表示，這次沙漠蝗蟲跟大陸境內常見的東亞飛蝗相比，不但個體較大，攻擊性也較強，專家團隊甚至在考察過程中被蝗蟲咬。對此，卡拉奇食品安全部植保中心主任塔拉奇坦言，蝗蟲交配產卵季節是關鍵點，如果順利完成繁殖，將會為下一代幼蟲帶來更大的災害。

▲▼阿拉伯蝗蟲過境。（圖／翻攝自Facebook／It`s A Whole New World 我的一千零一夜）

▲4千億隻的蝗蟲曾飛往阿拉伯過境。（圖／翻攝自Facebook／It`s A Whole New World 我的一千零一夜）

塔拉奇還說，還未形成幼蟲時，它們並沒有任何的威脅，真正令人擔憂的是，當蟲卵孵化並形成幼蟲時，在還不會飛行的情況下，它們將啃食附近的農作物，並在短短數日內，吃光一大片地，對農業損失的情況十分嚴重。

值得一提的是，聯合國糧食及農業組織（FAO）早在2月向全球發布了沙漠蝗災害預警，表示因非洲前期控制不力，沙漠蝗災恐蔓延至今年6月，且預測規模將增長至500倍。另外，有專家研判說，如果氣候條件適宜，這次爆發的沙漠蝗災將從巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者經緬甸侵入雲南，或者經哈薩克斯坦侵入新疆的可能。

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