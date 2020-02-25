中國將對外提供防疫幫助　陸外交部：支持衛生系統較弱國家

▲大陸外交部表示，將對衛生系統較弱的國家提供防疫支持。（圖／翻攝 環球網、人民日報）

記者陳政錄／綜合報導

隨湖北以外地區新增確診案例數減少，中國將開始向他國防疫提供幫助！大陸外交部發言人趙立堅今（25日）表示，我們注意到WHO總幹事譚德塞的「有關表態」，將向那些衛生系統較弱國家提供力所能及的支持。

據了解，譚德塞22日在非洲聯盟緊急衛生部長會議上，透過視訊表示，世衛組織仍擔憂新冠肺炎病毒在衛生系統較弱的國家傳播，呼籲國際社會支持那些最脆弱的國家。

▲WHO總幹事譚德塞。（圖／路透）



對此，趙立堅在主持大陸外交部例行記者會時表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情，採取了最全面、最嚴格和最徹底的防控舉措。

他強調，事實證明，防控工作已取得明顯成效。正如WHO總幹事譚德塞指出，中國強有力的舉措既控制了疫情在中國境內擴散，也阻止了疫情向其他國家蔓延，為全球疫情防控贏得了時間。

因此對於參與國際防疫，趙立堅首先提到，非洲國家雖然自身條件有限，仍第一時間向中方提供了寶貴的支持和幫助，「滴水之恩當以湧泉相報。」

因此他說，我們將銘記這份友情和幫助，繼續落實好共建「一帶一路」和中非合作論壇北京峰會成果，向那些衛生系統較弱國家提供力所能及的支持，幫助他們增強疫情防控能力，維護地區和全球的公共衛生安全。

根據統計，目前新型冠狀病毒所引發的肺炎，非洲確診人數僅埃及1例，其他累計確診人數較嚴重的地區分別是韓國（977）、日本（160）、新加坡（90）、伊朗（61）和美國（53）。

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