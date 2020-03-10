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美國70%土地買來的！難怪美商會呼籲川普「買下台灣」

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▲▼美國地圖。（圖／翻攝自Google Map）

▲美國現擁有9,834,000 平方公里的領土。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者施怡妏／綜合報導

台灣美國商會（Taiwanese-American Chamber of Commerce）會長海爾（Neil Hare）近日發表公開信函，建議美國總統川普，想買格陵島不如買下台灣。對此，行政院長蘇貞昌今（10）日受訪時表示，「台灣是台灣人的土地，台灣人的國家我們不賣」。不過若從美國歷史來看，美國70%的領土其實都是買來的。

美國在1776年宣布獨立，當時領土只有大西洋沿岸的13個州，面積不超過80萬平方公里，比現在美國的十分之一的領土還要小。1783年時，英國承認美國獨立，把13個州以外大西洋沿岸的大部分的土地分給美國，美國擁有230萬平方公里，大概是現在面積的30%。1789年美聯邦政府成立之後，用戰爭、金錢等方式迅速獲得領土。

▲阿拉斯加賞鯨。（示意圖／達志影像）

▲阿拉斯加最早由丹麥人白令（Vitus Jonassen Bering）發現，之後變成為俄羅斯的殖民地，最後被美國買下。（示意圖／達志影像）

1802年時拿破崙入侵海地，急需資金援助，同時擔心美國和英國會聯合向法國開戰，於是打算賣掉，贏得戰爭搶來的路易斯安那殖民地。當時美國總統傑斐遜（Thomas Jefferson）用1,500萬美元，從法國手中買下北起加拿大、南至墨西哥灣、西達落基山脈、東抵密西西比河的土地。

買下路易斯安那殖民地後，勾起了美國擴張領土的慾望，還一度表示，當初購買的領土也包含佛羅里達州，但卻遭到當時擁有者西班牙的拒絕。1808年拿破崙站領西班牙，大批美國人遷入佛羅里達州，而當時有90%的人口都效忠美國。西班牙意識到這塊土地不保了，在1819年時與美國簽訂條約《佛羅里達條約》，只用了500萬美元就賣掉15萬多平方公里的佛羅里達州。

隨後美國透過威脅的手段，從墨西哥手和英國手上得到德克薩斯和俄勒岡地區，美國的領圖從大西洋，一路擴張到太平洋沿岸，1846年美國向墨西哥宣戰，占領加利福尼亞。1848年美、墨簽定條約，美國支付1,500萬美元得到加利福尼亞、新墨西哥等近140萬平方公里的土地，隨後又以1,000萬美元購入美墨邊境近10萬平方公里土地，這時的美國領土比剛宣布獨立時擴大了兩倍。

▲▼德州。（圖／達志／示意圖）

▲德州是美國用「誘惑」的方式取得的。（圖／達志／示意圖）

1856年克里米亞戰爭之後，當時俄國沙皇亞歷山大二世決定賣掉阿拉斯加，美國僅花了720萬美元就買到了150萬平方公里的阿拉斯加以及周邊的阿留申群島。1917年美國又以2500萬美元，向丹麥買維京群島的50多個島嶼。

然而特別的是，德州並不是美國花錢買來的，1821年墨西哥獨立戰爭爆發後，德克薩斯土地成為墨西哥國土，後來德克薩斯革命爆發後便宣布獨立，當時美國美國、法國及比利時等都承認其獨立，只有墨西哥不承認，美墨兩國因此爆發戰爭，1845年美國以「承認格蘭德河是德克薩斯共和國邊界」當作誘因，迫使其加入美國。

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