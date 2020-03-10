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紐澤西32歲首例「發高燒惡化中」擔心將插管：認真看待新冠肺炎！

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▲美國紐澤西州第一例確診病患、32歲的詹姆斯（James Cai）呼籲認真看待疫情。（圖／翻攝Twitter@pulte）

▲美國紐澤西州第一例確診病患、32歲的詹姆斯（James Cai）呼籲認真看待疫情。（圖／翻攝Twitter@pulte）

記者吳美依／綜合報導

美國新冠肺炎疫情擴散，紐澤西州第一例確診病患、32歲的詹姆斯（James Cai）表示，他不會抽菸，也沒有潛在病史，但住院將近一周以來病情不斷惡化，腹瀉、呼吸急促、發高燒等症狀持續發生，很擔心即將插管治療，非常希望轉院，「人們必須認真看待新冠肺炎，這很嚴重。」

綜合CBS、《紐約郵報》報導，32歲的詹姆斯是醫師助理，在曼哈頓與堡（Fort Lee）兩地工作、居住。他出現症狀以後，先到一間急救照護門診看病，之後去了哈肯薩克大學醫療中心（Hackensack University Medical Center）的急診室，自從3日起住院至今，但一開始獲得的治療卻不充足，「人們必須認真看待新冠肺炎，這很嚴重。」

詹姆斯推測，上周末到時代廣場一間飯店參與醫學會議時被感染，病毒迅速蔓延到肺部。他不會抽菸也沒有潛在病史，病情卻越來越嚴重，很擔心即將接受插管治療，「腹瀉、流眼淚、呼吸急促、胸口疼痛，只要你能想到的（症狀）都有。還有發高燒。一天比一天更糟糕。事情發生得非常快。」

詹姆斯很希望可以轉院，但醫師現在開始會與中國同業每日交流、討論治療方式，才逐漸重燃希望。他也對於部分公衛官員建議不需要佩戴口罩的主張表示不贊同。

▲新冠肺炎,新冠病毒,美國,華盛頓州,柯克蘭（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯呼籲人們認真看待新冠肺炎。圖為美國華盛頓州柯克蘭醫療人員護送患者。（圖／達志影像／美聯社）

紐澤西州截至9日累計11起新冠肺炎病例，州長墨菲（Phil Murphy）當天晚間宣布進入緊急狀態，「現在個人感染的整體風險依然很低，但我們出於充裕、預防與謹慎的理由採取這個行動。」他說，此舉是為了「負責任地解除官僚體系障礙，確保第一線公衛與安全專業人士擁有工作所需的資源與物資。」

紐澤西州的衛生局官員佩西奇利（Judith Persichilli）表示，「我們持續看見新增病例的事實令人關切，但並非預料之外。它也與世界各國的趨勢相符。」

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