任命才1天…白宮幕僚長曾碰確診病患！宣布「自主隔離」至11日

▲共和黨眾議員梅多斯為新任白宮幕僚長。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

保守政治行動會議 （CPAC）出現確診病患後，多位共和黨議員已宣布自主隔離，而甫上任的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）也透過幕僚證實，出於謹慎，他也確定會進行自主隔離。

梅多斯的發言人威廉姆斯（Ben Williamson）表示，梅多斯在7日被告知，他12天前在CPAC中，可能和一名確診病患友接觸，因此決定進行自主隔離，直到11日為止。目前包含梅多斯在內，包含柯林斯（Doug Collins）、蓋茨（Matt Gaetz）、克魯茲（Ted Cruz）等參加過CPAC的議員，都已決定自主隔離，避免病毒傳遞。

共和黨籍聯邦眾議員梅多斯在7日獲得總統川普任命，成為白宮新任幕僚長，原代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）則被派為美國駐北愛爾蘭特使。梅多斯是川普的親密盟友，他自2017年到2019年擔任保守派的眾議院自由黨團（Freedom Caucus）主席。

►接觸4議員都自主隔離…川普未接受病毒檢測 白宮：總統健康良好

►美國確診數破700…仿照義大利、中國封城？美專家：一切都有可能

►華盛頓療養院「31人結果呈陽性」 65名員工出現症狀…竟無法檢驗