　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

又1艘郵輪！「加勒比公主號」2船員曾登至尊公主號　美禁止靠港

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼加勒比公主號（Caribbean Princess）油輪。（圖／翻攝自YouTube／Princess Cruises）

▲ 加勒比公主號郵輪。（圖／翻攝自YouTube／Princess Cruises）

文／中央社佛州勞德岱堡9日綜合外電報導

繼「鑽石公主號」、「至尊公主號」郵輪爆發武漢肺炎群聚感染後，又一艘公主系列郵輪上的數千名乘客，被迫在船員接受篩檢期間滯留海上，不得駛入美國港口。

「加勒比公主號」（Caribbean Princess）的10天航程以巴拿馬運河為賣點，原本今天要停泊大開曼島（Grand Cayman）。

但位於加州的公主遊輪公司（Princess Cruises）表示，暫時不讓加勒比公主號的乘客及船員上岸，並將通知美國疾病管制暨預防中心（CDC），因船上2名船員是從先前有感染的至尊公主號輪班而來，之後會替船員做檢測。

美聯社報導，公主遊輪公司聲明表示，這2名接受檢測的船員目前並無症狀，並基於謹慎，各自待在自己的房間，船則將返回佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）。

美國疾管中心對「加勒比公主號」下達禁航命令，要求這艘船在進一步通知前，於佛州外海維持定錨狀態。這艘船原本預定於11日返抵勞德岱堡。

此前另一艘「帝王公主號」」（Regal Princess）也經歷類似過程，花了大半天時間在佛州外海飄盪，終於獲准於8日駛入艾格來港（Port Everglades），船上乘客在2名船員篩檢新型冠狀病毒陰性後，才獲准上岸。這2名船員也無症狀，但也一樣曾待過「至尊公主號」（Grand Princess）。

「至尊公主號」因有乘客與船員共20多人確診染病，暫時在奧克蘭港（Oakland）停靠接受隔離檢疫；上個月日本當局基於10名乘客確診，把「鑽石公主號」（Diamond Princess）隔離在橫濱港2週，結果船上確診病例最終暴增至近700例、7人死亡。

美國國務院昨天建議公民暫時不要參加郵輪旅行，尤其是健康高風險族群。

目前不清楚「帝王公主號」和「加勒比公主號」上共有多少人。公主遊輪公司表示，帝王公主號可乘載3560人，加勒比公主號則可乘載超過3600人。

南佛州太陽哨兵報（South Florida Sun Sentinel）報導，「帝王公主號」入港後不久，乘客就開始下船，來自明尼蘇達州的乘客席茲（Penny Sitz）說，船員們「很棒」，「一直在清掃，且一直叫我們洗手」。

「帝王公主號」原本15日要再度啟航，展開為期7天的加勒比海遊程，現已取消。（譯者：曾依璇／核稿：陳亦偉）

ET快訊
生前採檢陰性！大邱前議員發燒2天…突無呼吸心跳亡　死後才確診
存款近千萬！不婚男「32歲達退休目標 」徬徨了　過來人曝真心
口罩2.0怎麼買？　健保app「註冊懶人包」　簡單6步完成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京大轟炸75週年　美軍投1500公噸「燒夷彈」8歲女孩煉獄逃生

不斷更新／歐洲議會議長宣布自主隔離！泰國年度盛事「潑水節」喊停

生前採檢陰性！大邱前議員發燒2天「突無呼吸心跳」不治　死後確診

英國街頭出現「抓衛生紙機」...玩一次台幣12元　老闆：恐慌性購買須冷靜

49歲馬斯克：擔心自己沒命見證人類移民火星！

英國強化防疫　「最輕微症狀」免確診就得隔離7天

紐澤西32歲首例「發高燒惡化中」擔心將插管：認真看待新冠肺炎！

日本擬花費4308億對抗病毒　拒絕曾至義大利旅客入境！

疫情商機？她推手工「重複性衛生紙」...網點恐怖真相：太噁心了

又1艘郵輪！「加勒比公主號」2船員曾登至尊公主號　美禁止靠港

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

華晨宇紅衣丸子頭cos「哪吒」　飆唱《我管你》燃炸舞台！

東京大轟炸75週年　美軍投1500公噸「燒夷彈」8歲女孩煉獄逃生

不斷更新／歐洲議會議長宣布自主隔離！泰國年度盛事「潑水節」喊停

生前採檢陰性！大邱前議員發燒2天「突無呼吸心跳」不治　死後確診

英國街頭出現「抓衛生紙機」...玩一次台幣12元　老闆：恐慌性購買須冷靜

49歲馬斯克：擔心自己沒命見證人類移民火星！

英國強化防疫　「最輕微症狀」免確診就得隔離7天

紐澤西32歲首例「發高燒惡化中」擔心將插管：認真看待新冠肺炎！

日本擬花費4308億對抗病毒　拒絕曾至義大利旅客入境！

疫情商機？她推手工「重複性衛生紙」...網點恐怖真相：太噁心了

又1艘郵輪！「加勒比公主號」2船員曾登至尊公主號　美禁止靠港

中職／隔2年完整春訓熱身賽3轟　陳文杰：目標擠進開季

廣原小熊開啟玩樂模式　「泡湯吐舌」模樣萌翻天！

東京大轟炸75週年　美軍投1500公噸「燒夷彈」8歲女孩煉獄逃生

獨棟「新北防疫旅館」準備好了！　侯友宜：風光明媚且遠離市區

雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊　鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

東森、緯來13頻道控告「北都數位」侵權案獲不起訴

門外有動靜！小笨狗嚴肅警戒　被問「有沒有人」還回：五喔～

越晚越冷！北台灣低溫一路跌「明晨剩14°C」　下波冷空氣又更強

激吻韓瑜演藝圈大老批重話　亮哲遭虧「很掉漆」！

台紙拚轉型下市　轉換價超過20倍本益比、符合股東利益

國際熱門新聞

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

醫療體系崩潰！義國醫師曝「真實慘況」

更／歐洲議會議長宣布自主隔離

菲男2/26發燒曾赴台灣　返國確診！

助日防疫！唐鳳檢查程式碼改1字

川普喊話：去年流感也死了3.7萬人阿

譚德塞：全球大流行威脅非常真實

美股猛暴性狂挫2013點　4分鐘蒸發3兆美元

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

女子崩潰「對空姐狂咳」…泰航回應了

川普漠視美股跌！轉發拉提琴圖挨批

仙氣國中妹同框長腿高學歷親姊...網跪：神基因

更多熱門

相關新聞

日本擬支出4308億對抗病毒

日本擬支出4308億對抗病毒

兩名日本政府知情人士今（10）日告訴《路透社》，首相安倍晉三打算支出4308億日圓，作為第二輪應對新冠肺炎（COVID-19）的方案，此外，政府還計畫採取1.6兆日圓的財政措施，藉此幫助受到疫情影響的企業。

東森自然美加強防疫　王令麟親身體驗

東森自然美加強防疫　王令麟親身體驗

立委建議口罩「一戶一次購買」　衛福部這麼說

立委建議口罩「一戶一次購買」　衛福部這麼說

口罩再生術這些步驟都「NG」！

口罩再生術這些步驟都「NG」！

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19加勒比公主號郵輪北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面