「在家聽3首歌賺3000」正妹嗨：1週爽領2萬　真相悲催：等著跑法院

▲正妹週薪1萬2是詐騙話術！（圖／翻攝臉書爆系知識家）

網搜小組／劉維榛報導

「請問這又是什麼新招數？」一名妹子驚呼，發現有網友分享聽歌就可以賺錢，只要聽3首就可領3000元，讓她好奇不已。文章曝光後，有網友直言是詐騙新手法，疑似「騙戶頭帳號當人頭的」，呼籲千萬別上當。

一名女網友在臉書《爆系知識家》透露，日前在某跳蚤社團，發現有一名正妹PO文「你有Mixer Box就能賺錢」，強調在家只要聽歌，一首歌約4分鐘，每天聽個3首「新進人員一天就領了$3000」，疑似是詐騙集團的釣魚文。

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妹子講得天花亂墜，自稱「不到一週領了20000薪資，日結日領」，為了取信網友，她更貼出網路銀行入帳資訊「4800元入帳！」對此，原PO好奇詢問，「請問這又是什麼新招數？」

文章貼出後，網友們急勸，千萬別被金錢給蒙蔽雙眼，「用知名app讓你卸下心防罷了，主要是套用其他騙術讓你掉入陷阱啊，最好有這麼好賺的兼差，哪來的錢讓你聽歌就可以賺錢，想一想都知道不可能」、「沒意外又是假藉要入薪資到你帳戶，請你提供帳戶及基本資料。然後你就淪為詐騙帳戶了」、「他會跟你說要用他們公司Apple ID進行才知道你聽多久，然後切換帳號後就把你手機鎖死，再來就要你付錢解鎖把手機拿回來」、「 加入很快就會成為詐騙共犯囉」。

▲網呼籲，別被誘惑上當！（圖／翻攝臉書爆系知識家）

套一句8字箴言，天下沒有白吃的午餐！有網友揭密，「我有問過，他回我說不是聽音樂賺錢，這些拉人的只是在敘述他工作的時候是邊聽音樂邊做」、「這是騙戶頭帳號當人頭的，當你領到第三筆時，就會被鎖戶頭，警察通知你帳號有問題，開始跑法院了」。

詐騙總會專攻人性弱點，本站曾報導《繳526入打字團賺外快...全職媽見「天書」傻眼 網：被騙過+1》，新竹一名全職媽媽想兼差，加入「打字團」並繳交押金526元，展開所謂的培訓課程，怎料收到的手稿文章根本「天書」，讓她完全無從下手，之後想退款也求償無門。

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