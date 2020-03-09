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影／八仙塵爆「樂園變人間煉獄」！無限期停業…5年後空拍照曝光

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記者柯振中／綜合報導

八仙塵爆造成15死484傷的意外，當時震驚台灣社會，雖然至今已過了5年，但在傷者心中仍是無法撫平的痛。事件發生後，八仙樂園被勒令無限期歇業，等待後續調查，而荒廢已久的模樣近日曝光，早已不見原先人山人海的景象。

「2014年」八仙樂園彩色派對現場照片。（圖／取自Color Play Asia - 彩色派對粉絲團）

▲八仙樂園2015年舉辦彩色派對，卻釀成塵爆意外。（圖／取自Color Play Asia - 彩色派對粉絲團）

請繼續往下閱讀...

時間回到2015年6月27日，當時八仙樂園的泳池內正舉辦「Color Play Asia—彩色派對」活動，晚間活動進入高潮時，工作人員拿出鋼製氣瓶，從舞台上向下噴灑彩色粉末，與參與派對的群眾互動，沒想到疑似因為溫度過高，粉塵發生閃燃，進而引起塵爆。

▼八仙塵爆造成許多傷亡，有15人不幸離世。（圖／ETtoday資料照）

▲▼八仙樂園,八仙塵爆。（圖／ETtoday資料照）

由於派對參與者被大量粉塵遮蓋視線，火光閃現時，有不少人以為是活動特效，還興奮地舉手尖叫，不過起火中心已有不少人遭到粉末、火光灼傷。等到多數人警覺過來，想要逃跑時，卻被粉塵阻擋著視線，逃生相當困難，現場也變得相當混亂，從而導致傷亡擴大。

事故發生後，承辦公司的負責人呂忠吉出面澄清，當時風勢很大，起火原因絕非電線走火，活動中也沒有噴火的橋段。最後，火災鑑定報告認定，由於舞台燈具持續開啟，導致溫度過高，加上活動結尾時，工作人員噴灑大量粉塵，兩者共同作用下，才導致這場爆炸。

▼八仙塵爆發生後，不少義工在現場幫忙。（圖／資料照）

▲▼八仙樂園派對粉塵爆炸事故。（圖／資料照）

這起意外讓派對活動變成人間煉獄，八仙樂園作為活動場地，被勒令無限期停業，等待後續調查。命令定調後，原先繁榮的八仙樂園成為空城，再也不復以往人山人海的景象，近日八仙樂園的空拍照曝光，破敗、荒涼的模樣更是讓人相當惋惜。

許多網友看完八仙樂園近日的空拍照，紛紛不捨回應，「還我八仙」、「可憐的八仙，變成砲灰」、「人生最大的遺憾就是沒去過八仙樂園」、「主辦單位都沒事，結果是八仙關門」、「衰小的8仙，讓人辦什麼粉塵趴，泡泡趴就很好玩了」、「好好的一個園區，就因為辦活動出事，變成這般下場。」

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▼八仙樂園如今破敗的模樣令許多民眾感到惋惜。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲▼八仙樂園。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲▼八仙樂園。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲▼八仙樂園。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲▼八仙樂園。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲▼八仙樂園。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

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