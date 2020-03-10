網爆陳天仁IG賣口罩「要的請快，1個150」　帳號急鎖...南韓美照全刪光

▲陳天仁2010年在棒球場被鏡頭捕獲，意外爆紅踏入演藝圈。（圖／陳天仁臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

繼YouTuber阿圓、木曜團隊從日韓返台，沒進行14天自主健康管理，而遭大肆圍剿後，「象迷娘」陳天仁也被出征了，就有網友截圖她8日的限時動態，直指陳一周前還在南韓，如今沒戴口罩開心趴趴走，還在網上賣口罩，引起負面觀感。不過也有人跳出來護航，表示她早就回來了。

「其實還是很多公眾人物沒有自主管理啦！」網友在dcard發文怒批，「象迷娘」陳天仁之前人還在南韓，回台灣後卻沒有自主管理，不僅沒有配戴口罩，甚至在2月23日那天，發限動賣口罩，寫道「口罩庫存剩下30個而已，一個150。」

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▲原po怒批，陳沒自主管理；不過有人認為，要看她確切回國的時間來論斷。（圖／翻攝自dcard）

他不禁吐槽，「也不用說台商不要回來之類的，一堆這種跑出去玩不乖乖自主隔離的害群之馬，有辦法檢舉這些人嗎？敢保證她絕對未滿14天啦！」

po文一出，再度點燃網友們的怒火，紛紛回應「刷新三觀，我看蠻多人在文章留言提醒她的，不自主隔離至少口罩要戴一下」、「誰？但沒隔離真的過份」、「自從看她賣起口罩就退追了，超沒好感」、「韓國的照片全刪了，帳號也變私人帳號了」。

▲她在IG上賣口罩。（圖／翻攝自dcard）

在一片罵聲中，也有人持不同看法，表示「限時動態又不代表是現在的動態，像我出門旅遊也都是回家整理完照片，才一則一則發限時，大家到底是多恐慌啊」、「欸她早就回台灣了，大家在高潮什麼」、「賣口罩發災難財的話是很沒品，但要看她什麼時候回國吧，27號之前是只需要自主管理的，就看她有沒有確實戴好口罩了」。

另外，原po也提到，他在陳賣口罩開始，就有通報疾管局跟衛福部的信箱，但尚未獲得任何回應。