唐鳳國際爆紅！南韓也想要：中輟、駭客、跨性別官員「台灣社會風氣驚人」

▲行政院政務委員唐鳳在南韓也爆紅。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

受到中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球為了控制疫情都焦頭爛額，台灣數位政委唐鳳整合民間業者創意推出的口罩地圖，讓許多民眾在購買口罩時便利不少，相關的政策不僅讓唐鳳在日本爆紅，就連南韓網友也羨慕台灣人，聲稱他們「也想要一個唐鳳」。

根據PTT鄉民fnabeo統整了南韓媒體近日對於唐鳳的報導指出，這幾天南韓出了好幾篇關於唐鳳的新聞，因為南韓最近也效法台灣實施口罩實名制，也開發了口罩地圖，但是是由大學生開發的，所以更讓政府被罵翻，作為走在最前面的台灣，就被當成對照的案例檢視，南韓媒體也將IQ180、跨性別、IT天才等稱號全都寫進去，在南韓人眼裡完全不可置信，加上台灣防疫真的很強，南韓網友也是一片讚聲。

原PO也翻譯了媒體報導的標題，KBS標題指出，「IQ180，39歲的官員解決了台灣的口罩之亂」、NAVER經濟標題指出「建立口罩地圖，實施實名制...台灣39歲官員的活躍引起關注」、南韓中央日報標題指出「一個app就解決口罩之亂的台灣官民合作」。

▲ 南韓民眾排隊購買口罩。（圖／路透）



原PO翻譯的南韓網友的意見表示，「我們給十個，換一個台灣的部長來吧」、「中學輟學、駭客、跨性別者，這樣的人可以成為官員，台灣的社會風氣真驚人」、「我們好像在展示被無知的政治人物掌權會變成什麼樣子。好羨慕台灣」、「如果讓中學輟學的跨性別者擔任部長職，人民(網友)會嘲笑加反對，不要怪政治人物，是人民水準問題」。

「他是跨性別者不是嗎，如果是韓國的話，在人事聽證會之前，就會受到各種惡毒的詛咒，然後被辭職」、「這政治家的年齡在我們國家是連做夢都不敢想的」、「好羨慕！羨慕就輸了，但羨慕是事實」、「官員是跨性別的38歲IT天才...比韓國進步好多，嚇到，如果是在韓國的話，會受到四面之八方各種辱罵，加上被獵巫到人生全毀吧」。

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