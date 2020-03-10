　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鎖定外幣匯兌狂詐2千萬！他整捆鈔票「只有上下是真鈔」…偽造提款單5人上鉤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 詐騙集團 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼詐騙集團鎖定想匯兌的民眾，用數張真鈔夾在假鈔上下詐得2000萬元。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

台北市一名陳姓男子因熟悉地下匯兌及虛擬貨幣買賣，竟動了邪念，2019年8月間組成詐騙集團，先在網路上刊登擬貨幣、地下匯兌買賣交易的訊息，並購入自動捆鈔機，將千元假鈔混入真鈔中，再偽造金融機構的提款單取信被害人，詐得2000萬元。

萬華警方2019年9月底接獲報案，隨即展開調查，掌握犯嫌身分及行蹤，經過數個月的追查，終於在3月初於台北市、新北市、桃園市等地，陸續將面交車手、幕後主謀、共犯等10餘人查緝到案，並查扣犯罪工具。

主嫌陳男的犯罪手法也曝了光！他先是在網路上利用假帳號刊登虛擬貨幣、地下匯兌買賣交易的訊息，誘騙不知情的被害人上鉤，接著購置自動綑鈔機、綑鈔紙條、綑鈔麻繩等物，將千元的玩具假鈔掺雜於整捆千元鈔票中，再與被害人約再公共場合，拿著金融機構的提款單取信被害人進行交易。

被害人回家清點鈔票才發現，整捆千鈔中竟然只有寥寥數張真鈔放在上、下層，中間都是假鈔，這才知道遭詐，氣炸報警處理，要追回遭騙走的款項。警方清查後發現已有5人遭騙，損失金額高達2000萬元。訊後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪將犯嫌移送偵辦。

警方提醒民眾，千萬不可以貪小便宜，從事虛擬貨幣買賣及匯兌業務，請於事前多方查證，務必經由金融機構代辦匯款交易，才有保障，也呼籲，若有民眾遭相同手法詐騙，請與專案小組聯繋，以利將詐欺集團查緝瓦解。

▲▼ 詐騙集團 。（圖／記者邱中岳翻攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

17歲電眼妹3天沒睡…6男揪開毒趴「輪流玷汙+拍裸照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

獨／一家都與海有關...爸媽開公司全力栽培　29歲引水船員命喪大海

引水船翻覆奪2命！家屬殯儀館低頭淚狂掉…29歲船員女友崩潰　檢下午相驗遺體

ET快訊
生前採檢陰性！大邱前議員發燒2天…突無呼吸心跳亡　死後才確診
存款近千萬！不婚男「32歲達退休目標 」徬徨了　過來人曝真心
口罩2.0怎麼買？　健保app「註冊懶人包」　簡單6步完成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊　鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

扯！消防分隊長瞎掰受訓名冊　酒店少爺竟成國小主任、稅務局官員

酒醒光下身躺路邊！她下體驗出男人DNA　求償250萬判賠25萬

護理師難耐失眠…偷80支「速眠劑」精神恍了！2病患險背黑鍋

墾丁遊客酒後和店家店員大亂鬥　 快打警開2槍+辣椒水逮8嫌

清晨撬開鐵門...板橋賊「偷走1包口罩」+5萬元！　店家開門一看傻眼

失控男4度家暴…吉他猛K妻狂譙：妳都在討客兄！　無視保護令遭判5個月

高雄波麗士憑車票+名片找到皮夾失主　日籍遊客直呼：太神奇

鎖定外幣匯兌狂詐2千萬！他整捆鈔票「只有上下是真鈔」…偽造提款單5人上鉤

台灣最大私人飛機公司董座墜機亡　遺孀接手驚見財報不實控前總監背信

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

華晨宇紅衣丸子頭cos「哪吒」　飆唱《我管你》燃炸舞台！

雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊　鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

扯！消防分隊長瞎掰受訓名冊　酒店少爺竟成國小主任、稅務局官員

酒醒光下身躺路邊！她下體驗出男人DNA　求償250萬判賠25萬

護理師難耐失眠…偷80支「速眠劑」精神恍了！2病患險背黑鍋

墾丁遊客酒後和店家店員大亂鬥　 快打警開2槍+辣椒水逮8嫌

清晨撬開鐵門...板橋賊「偷走1包口罩」+5萬元！　店家開門一看傻眼

失控男4度家暴…吉他猛K妻狂譙：妳都在討客兄！　無視保護令遭判5個月

高雄波麗士憑車票+名片找到皮夾失主　日籍遊客直呼：太神奇

鎖定外幣匯兌狂詐2千萬！他整捆鈔票「只有上下是真鈔」…偽造提款單5人上鉤

台灣最大私人飛機公司董座墜機亡　遺孀接手驚見財報不實控前總監背信

雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊　鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

東森、緯來13頻道控告「北都數位」侵權案獲不起訴

門外有動靜！小笨狗嚴肅警戒　被問「有沒有人」還回：五喔～

越晚越冷！北台灣低溫一路跌「明晨剩14°C」　下波冷空氣又更強

激吻韓瑜演藝圈大老批重話　亮哲遭虧「很掉漆」！

台紙拚轉型下市　轉換價超過20倍本益比、符合股東利益

投機客出籠？同戶軍宅4個月轉賣2次　前手屋主獲利300萬

口罩成功布局防疫 台南藥師公會：應速全面實施三同政策防健保缺藥

扯！消防分隊長瞎掰受訓名冊　酒店少爺竟成國小主任、稅務局官員

查理王小獵犬「溼答答臭臉」萌翻　媽笑：牠超愛洗澡

社會熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

即／保全運鈔車「國道3號」翻覆

4億富商浴室激戰越傭　誤傳激情照給空姐妻

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

台北港2船員落海亡　引水人同業曝心酸內幕

海波浪！新店整夜大雨淹水30公分　騎士硬闖拋錨摔倒

吵架後遭男友硬上…她淚崩：還射在裡面！結局曝

長髮妹脫褲解放　網驚：大開眼界

即／台北港深夜撞船！2人落海失蹤

爸媽全力栽培　29歲引水船命喪大海

車停機車道突開車門！她害騎士腦漿溢出慘死　下場曝

即／台鐵埔心站死傷　1人當場死亡

即／台北港「引水船遭撞」釀2死

更多熱門

相關新聞

IG裝熟魔人幫介紹富二代　6女被騙200萬

IG裝熟魔人幫介紹富二代　6女被騙200萬

30歲陳姓男子因為上賭博網站輸了錢，就上IG搜尋熱門正妹，用假帳號裝作正妹熟識的學姐、好友攀談一陣子後，就以「介紹富二代」、「投資管道」的名義騙錢，目前已知至少6名IG正妹受騙至少200萬元，其中1名正妹陸續損失了上百萬元，台北地檢署9日將陳男涉對其中4名被害人詐欺取財等罪嫌部分起訴。

她點進「宅急便網站」手機查詢秒悲劇

她點進「宅急便網站」手機查詢秒悲劇

警民合力攔阻2起網購詐騙

警民合力攔阻2起網購詐騙

較年初下降12億 陸外匯管理局：2月外匯存底3.106兆美元

較年初下降12億 陸外匯管理局：2月外匯存底3.106兆美元

55萬就能娶我女兒！狂父1人飾2角榨乾癡情男170萬

55萬就能娶我女兒！狂父1人飾2角榨乾癡情男170萬

關鍵字：

詐騙假鈔外匯

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面