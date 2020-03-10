鎖定外幣匯兌狂詐2千萬！他整捆鈔票「只有上下是真鈔」…偽造提款單5人上鉤

▲▼詐騙集團鎖定想匯兌的民眾，用數張真鈔夾在假鈔上下詐得2000萬元。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

台北市一名陳姓男子因熟悉地下匯兌及虛擬貨幣買賣，竟動了邪念，2019年8月間組成詐騙集團，先在網路上刊登擬貨幣、地下匯兌買賣交易的訊息，並購入自動捆鈔機，將千元假鈔混入真鈔中，再偽造金融機構的提款單取信被害人，詐得2000萬元。

萬華警方2019年9月底接獲報案，隨即展開調查，掌握犯嫌身分及行蹤，經過數個月的追查，終於在3月初於台北市、新北市、桃園市等地，陸續將面交車手、幕後主謀、共犯等10餘人查緝到案，並查扣犯罪工具。

主嫌陳男的犯罪手法也曝了光！他先是在網路上利用假帳號刊登虛擬貨幣、地下匯兌買賣交易的訊息，誘騙不知情的被害人上鉤，接著購置自動綑鈔機、綑鈔紙條、綑鈔麻繩等物，將千元的玩具假鈔掺雜於整捆千元鈔票中，再與被害人約再公共場合，拿著金融機構的提款單取信被害人進行交易。

被害人回家清點鈔票才發現，整捆千鈔中竟然只有寥寥數張真鈔放在上、下層，中間都是假鈔，這才知道遭詐，氣炸報警處理，要追回遭騙走的款項。警方清查後發現已有5人遭騙，損失金額高達2000萬元。訊後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪將犯嫌移送偵辦。

警方提醒民眾，千萬不可以貪小便宜，從事虛擬貨幣買賣及匯兌業務，請於事前多方查證，務必經由金融機構代辦匯款交易，才有保障，也呼籲，若有民眾遭相同手法詐騙，請與專案小組聯繋，以利將詐欺集團查緝瓦解。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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