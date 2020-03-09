包裹寄送失敗！她點進「宅急便網站」查詢　手機號碼一輸悲劇了：3筆消費

▲先是說包裹寄送失敗，接著讓你進「假官網」查詢。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今天收到簡訊，聲稱包裹寄送失敗，於是她點進網址，並在跳出的宅急便頁面上，輸入自己的手機號碼查詢，沒想到隨即收到小額代付的通知，這時她才恍然大悟，自己傻傻掉進詐騙陷阱，雖然她及時處理，沒造成錢財上的損失，但她的號碼也不能再使用了。

女網友在爆料公社娓娓道來，她今天收到包裹簡訊，說是未接聽來電導致送貨失敗，由於她最近真的在等包裹，所以也沒多想，直接點了該網址，並進到「宅急便的頁面」。

請繼續往下閱讀...

▲一旦輸入電話號碼，就是踩進陷阱了。（圖／翻攝自爆料公社）

那時，她看到網頁裡的「包裹追蹤查詢」後，便在輸入框裡打上手機號碼，緊接著就轉到認證頁面，說是會收到簡訊，「當下我沒看簡訊，竟自動帶入驗證碼，然後立馬收到小額代付確認簡訊，看到的瞬間我心都涼了，哪有黑貓查詢還要付費的，後面連來了3筆330的消費，我實在是大傻眼。」

於是女網友先聯絡黑貓，官方表示，最近的確有類似事件發生，而他們也有公告提醒，接著她又打給電信停止小額代付；最後，她也不忘聯絡蘋果，「因為我的不是輸入AppleID，所以ID裡是找不到消費紀錄的，後面給了號碼發現是掛單在號碼下面，所以Apple幫我取消訂單，並且鎖定電話號碼永久無法在Apple使用，順便封了那個掛我手機號碼的帳號。」

▲原po接連收到3筆帳單。（圖／翻攝自爆料公社）

另外，從詐騙經過到處理方法，苦主也幫大家做出總結：

1.收到簡訊讓你查詢。

2.進到高仿的黑貓宅急便官網，要你輸入電話查詢。

3.一定會收到認證碼。

4.被迫小額代付。

5.若不小心上當，記得打給電信公司停止小額代付。

6.打給Apple說明情況，取消訂單並終結號碼。

7.如果是輸入AppleID帳密的，一定要改密碼加雙重認證開啟。

8.獲得一個再也無法給Apple使用代付的號碼。

▼假官網的網址「明顯有鬼」。（圖／翻攝自爆料公社）