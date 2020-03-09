IG魔人誆正妹「秘密投資」富二代！　假學姊幫介紹...6女被騙失金200萬

▲陳姓男子在賭博網站輸了錢，就跑去IG找正妹裝熟攀談，詐騙投資至少200萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

30歲陳姓男子因為上賭博網站輸了錢，就上IG搜尋熱門正妹，用假帳號裝作正妹熟識的學姐、好友攀談一陣子後，就以「介紹富二代」、「投資管道」的名義騙錢，目前已知至少6名IG正妹受騙至少200萬元，其中1名正妹陸續損失了上百萬元，台北地檢署9日將陳男涉對其中4名被害人詐欺取財等罪嫌部分起訴。

▲陳男都鎖定人氣高的正妹，利用大家都不會太注意帳號些微不同的機會，假裝是正妹的熟人。（示意圖／取自stocksnap）

據了解，陳男在IG上的本尊帳號也小有名氣，有不少網友追蹤，竟然把自己的粉絲也當詐騙工具，要受騙的IG正妹，匯款到他的粉絲帳號去，再請粉絲去幫忙提款、轉匯到自己的戶頭裡去，有時則是自己扮演「特助」，直接和被害人約在路邊見面，但是刻意戴著帽子裝神祕，要求被害人坐在車上把錢拿出來就好，不要正面接觸，免得秘密投資被發現。

▲陳男慣用1人分飾多角的模式，遊說正妹可以跟著富二代學投資。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

2018年間，陳男因為在賭博網站上輸了錢，另外創造2個假帳號，佯裝是黃姓女子的朋友，黃女因為追蹤者多，沒細看陳男的假帳代號而信以為真，聽了陳男建議，拿出21萬元參加投資，陳男為免東窗事發，賺了錢還把款項匯回，另外再騙黃女拿出50萬元，前後2個受害者共被騙了4次，台北地院已將陳男依4個詐欺取財罪，判應執行1年4月，得易科罰金確定。

但陳男在2019年案件審理期間，又重施故技，鎖定熱門IG正妹，一看到正妹有新的追蹤者，就馬上創設帳號類似的假身分，1人分飾多角找被害人聊天，其中1名被害人「小可」(化名)誤信「學姐」要介紹富二代，還可以跟著富二代一起做投資，短短幾個月內，陸續拿了上百萬元給陳男，最後被騙到沒錢了而提告。

▲有些被害人直到被警方找上門，才知道自己被騙了。（示意圖／達志）

檢警獲報後前往搜索查扣陳男手機，從對話紀錄中又發現，原來同一時期，另有3名IG正妹也分別受騙10多萬元，她們3個卻是接到警方通知才發現自己遇到裝熟魔人，而陳男到案後坦承因賭博輸錢行騙，並且賠償4名被害人損失，但因為一時拿不出足夠的錢，小可受騙部分暫時只拿回100萬元，檢察官調查後，再次依詐欺取財等罪將陳男起訴。

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