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寶雅賣「按摩棒」遭家長投訴挨罰！　律師氣炸：該消失的是你自己

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▲▼ 情趣用品 。（圖／消保會提供）

▲消保會接獲投訴後發現情趣用品按摩棒陳列方式太開放 。（圖／消保會提供，下同）

記者林彥臣／綜合報導

台灣消費者保護協會日前接獲一位國中生媽媽氣憤投訴，指出寶雅公然販售女性情趣用的按摩棒，還被國中的兒子詢問怎麼用，消保會因此派員了解，並通報社會局依法開罰。對此林智群律師在臉書上發文怒轟，「真正應該消失的應該是你自己吧？」

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消保會指出，日前接獲一通害羞媽媽來電，稱她帶著國中孩子去寶雅消費時，她兒子拿著按摩棒到她面前問，「媽媽這怎麼用？」媽媽一時語塞，回家後便氣憤的打來投訴，不斷詢問「為甚麼開放的賣場可以擺放情趣用品？」派員前往了解後，發現藥妝店北中南等13處賣場，果然有統一陳列情趣用品販售的情形，甚至供消費者輕易拿取試用。

▲▼ 情趣用品 。（圖／消保會提供）

高雄市社會局表示，接獲消保會反應後，已立即抽查該生活用品百貨等2家連鎖店，現場的確有擺設陳列成人用品，當下已拍照存證，也已請店家立即下架，後續將依《兒少法》第43條第3項「任何人均不得販賣、交付或供應違害兒童及少年身心健康之物質或物品」之規定裁處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

▲▼ 情趣用品 。（圖／消保會提供）

林智群律師在臉書上發文指出，其實要學習的是家長啦！如果這世界上你沒辦法解釋的事情都要消失，那要消失的東西可多了！

林智群怒轟，小孩看到衛生棉，問你怎麼用，媽媽羞於回答，難道要賣場不賣衛生棉嗎？小孩在小7看到保險套，問你怎麼用，你沒辦法回答，難道就要便利商店不賣保險套嗎？小孩問你月蝕是怎麼發生的，你沒辦法解釋，可以叫月亮消失嗎？「真正應該消失的應該是你自己吧？」

林智群再回歸法律專業分析，主管機關應該是用違反兒少法第43條去裁罰的，問題是這一條，是禁止商家販賣有害身心健康之色情、猥褻物品給小朋友，今天寶雅有賣按摩棒給小朋友嗎？沒有的話，主管機關有什麼可以罰的呢？媽媽亂檢舉已經很糟糕了，更糟糕的是，主管機關還隨著起舞亂罰一通，高雄市政府法務單位的法律專業能力似乎有所退步，請韓市長注意一下嘿！

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