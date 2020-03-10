品項多到眼花！路易莎必點飲品...內行答案一面倒「不是咖啡」：相見恨晚阿

▲網友認為路易莎平價，店內又可充電，相當親民。（圖／翻攝路易莎官方臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

路易莎咖啡（Louisa Coffee）2019年底，以500家門市之姿，超越稱霸多年的星巴克，正式成為台灣黑金霸主。就有網友好奇，店內令人眼花撩亂的眾多品項中，哪一款最好喝，釣出許多老饕熱情解答。

成軍13年的「路易莎咖啡」年營收飆破40億元，主打「平價優質」路線，在台灣激烈的咖啡戰場中崛起，甚至計畫年中上市。

請繼續往下閱讀...

一名網友在PTT發文問道，「最近路易莎滿街遍地開，感覺已經超越星巴克，大家去那都點什麼來喝呀？每次看價目表密密麻麻，後面又有人排隊，都不好意思想太久。」

▲「小農雪點鮮奶茶」和「黑糖雪點奶茶」最受到大家喜愛。（圖／翻攝自PTT）

由於沒太多時間能好好考慮，網友最後只點了杯美式咖啡，「大家有推薦什麼好喝的嗎？喝下去會覺得相見恨晚的飲品，偏好奶茶類（用牛奶做的不要奶精）。」

問題引來熱烈回響，其中「小農雪點鮮奶茶」、「黑糖雪點奶茶」呼聲最高，而「荔枝紅茶+鮮奶」、「太妃糖紅茶+鮮奶」、「芒果綠茶」等也備受推崇。網友們直呼，「小農雪點鮮奶茶，好喝的話記得發錢給我」、「黑糖雪點奶茶，熱的無糖～」、「推爆黑糖雪點奶茶，熱的冰的都很好喝」。

還有部分鄉民反過來吐槽，咖啡不好喝，「咖啡難喝，奶茶不錯」、「不要點咖啡就好，拿鐵好難喝」、「點什麼不是重點，便宜又有位置才是賣點」。