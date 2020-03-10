新北清明防疫　納骨塔人流管制+線上祭拜

▲新北市公立納骨塔會採取人流管制。（圖／新北市民政局提供）

記者張乃文／新北報導

因應新冠肺炎影響，加上清明節會有大批的掃墓祭祖人潮，新北市政府也宣布，除了線上祭拜，公立納骨塔也會採取人流管制，並要求前往的民眾要戴口罩、量額溫，同時在戶外搭棚設桌供民眾祭拜。

新北市民政局10日表示，因應清明節將至，有大批的掃墓祭祖人潮，除了宣導線上祭拜外，公立納骨塔也會有人流管制，並要求前往的民眾戴口罩及量額溫，同時宣導儘可能改在戶外棚架空間祭拜，每個戶外供桌都會拉開距離，避免祭拜民眾擁擠情形。

民政局指出，為了防範疫情擴大，今年新北市各公立納骨塔及軍人忠靈祠清明法會也延後至秋祭期間，或待疫情結束後辦理，目前規劃是清明節當日由區長主祭，替代民眾向先人表達敬意與追思。

另外，公立納骨塔環境管理部分，空間空氣流通之餘，各區公所將持續加強消毒工作，現場人員定期清潔並每天至少完整消毒一次以上。而公墓則為戶外空間，不強制管制，但民政局也建議民眾，掃墓人潮較多時配戴口罩，各區將於3月21日前完成除草。

民政局呼籲民眾，多利用平日前往祭祀，避開假日人潮，降低感染風險。萬一身體已有不適的情形發生，務必儘速就醫後在家休養，避免前往納骨塔祭祀。在家休養期間，可利用新北市電子追思系統線上遙祭先人。

民政局表示，新北市電子追思系統建有19個公立納骨塔及植存者資料，電腦畫面都是現場拍攝，讓人身如其境，並包含「線上追思」及「線上祭拜」兩部分，如忘記帳號及密碼，也設有簡易的查詢方式，只要知道姓名及性別即可使用，相關資訊可至新北市清明服務網查詢。

新北市電子追思系統

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