47天7版診療方案！前線醫生揭「新冠肺炎8種療法」：從死神手裡搶人

▲新冠肺炎疫情仍在擴散。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發至今已超過3個月，診療方案也在不斷增加。由大陸官方發佈的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》，距離1月16日公佈第一版診療方案僅過去47天。負責重症患者救治的多名專家，近日在接受《生命時報》時，結合臨床經驗，對目前8種主要治療方法進行解讀。

▲患者在接受治療。（圖／武漢中心醫院）

一、呼吸支持

及時給予有效氧療措施包括鼻導管、面罩給氧和經鼻高流量氧療。武漢協和醫院重症病區專家畢宏遠說，患者最初給予氧療，如不見效，給予高流量鼻導管氧療或無創機械通氣，還不起作用的話，就用有創機械通氣。

畢宏遠指出，若是有創呼吸機也解決不了問題，就要用到ECMO（葉克膜，俗稱「人工肺」），通過一個體外機器代替肺部進行氣體運輸和交換。從氧療到高流量給氧或無創呼吸機，到有創呼吸機，再到ECMO，對病人呼吸支持的力度是從小到大：

高流量給氧：主要靠病人肺的力量和肌肉力量呼吸。

無創呼吸機：可承擔病人一半或70%的呼吸做功。

氣管插管接有創呼吸機：充分鎮靜，呼吸做功100%由機器承擔。

ECMO：相當於「從死神手裡搶人」，具體來說有兩種模式，一是採用靜脈-靜脈模式，靜脈血流轉到ECMO裡，氧和後再回轉到人體；二是採用靜脈-動脈膜式，將病人的心肺功能都替代了，此時病人的心肺可以完全休息，慢慢恢復。



▲武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

二、密閉式吸痰

根據病理解剖結果，第七版診療方案指出，在有創機械通氣階段，根據氣道分泌物情況，選擇密閉式吸痰，必要時進行支氣管鏡檢查採取相應治療。畢宏遠表示，這一療法主要針對使用呼吸機的重症、危重症病人，要做好新冠肺炎患者的呼吸支持，就必須做好氣道管理，吸痰是其中一項重要工作。

報導稱，目前ICU病房對於機械通氣的病人，有條件的都採取密閉式吸痰，能有效防止患者氣道分泌物噴濺，避免交叉感染。

三、循環支持

在充分液體復甦的基礎上，使用血管活性藥物，密切監測患者血壓、心率和尿量變化。畢宏遠表示，循環支持可以幫助人體維持正常的生命體徵，避免發生微循環障礙。

▲戴上口罩的民眾。（圖／路透社）

四、康復者血漿治療

已治癒出院的新冠肺炎康復者，因為感染過新冠病毒，體內會產生特異性抗體，這種抗體能識別病原體，將含有特異性抗體的血漿進行嚴格處理後，回輸給其他重症患者，可能幫助患者清除體內病原體，起到抗病毒作用。

畢宏遠說，這種療法適用於病情較快者和重型、危重型患者。臨床顯示，患者接受治療12~24小時後，實驗室檢測主要炎症指標明顯下降，淋巴細胞比例上升，血氧飽和度、病毒載量等重點指標向好，臨床體徵和症狀好轉。專家建議，康復者在治癒出院後，經專業評估後，可積極捐獻血漿；對於已痊癒的康復者來說，捐血漿對身體不會有什麼影響。

▲醫院內部。（圖／武漢中心醫院）

五、血液淨化治療

血液淨化包括血漿置換、血漿吸附或特異性細胞因數吸附等多種方法。臨床上，很多新冠肺炎患者之所以出現重症甚至危重症，是因為血液中有大量炎症因數，造成多器官衰竭，血漿吸附療法能解決這個問題，方法是把患者的血液引流出來，經體外設備過濾一層，炎症因數被吸附，進而阻斷疾病進一步惡化，以免造成多髒器損傷。畢宏遠表示，該療法一般建議重症中期患者使用。

六、人工肝療法

中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟介紹了目前應用於重症患者的人工肝療法。人工肝並非裝在肚子裡的人造肝臟，而是體外的一台儀器，其治療方法是把血液引到體外，在體外「化工廠」加工，進行血漿置換、血漿吸附、血液濾過等，清除各種有害物，補充蛋白質和凝血因數，暫時替代肝臟功能。

李蘭娟說，「有些病人病情進展很快，出現休克、血氧飽和度下降、呼吸衰竭等危急情況，運用人工肝療法後，患者血氧飽和度很快就有好轉，血壓開始平穩，呼吸衰竭慢慢得到改善。」

七、免疫治療

對於雙肺廣泛病變者及重型患者，且實驗室檢測白介素-6水準升高者，可試用托珠單抗治療。托珠單抗是由中國科學技術大學研製，原本用於治療中重度活動性類風濕關節炎的免疫抑製劑。研究顯示，該藥對白介素有特殊阻斷作用。

中國科學院院士周琪介紹，初期實驗證明，20位病人中，有19位重症和1位危重症，用藥後1天內體溫下降，2星期內19位重症病人出院，1位危重病人轉成重症。目前，托珠單抗正在武漢14家定點醫院開展臨床研究。

▲有些重症病人經醫生辨證後，也會給予中藥注射劑治療。（圖／取自免費圖庫pixabay）

八、中醫藥治療

在抗擊新冠疫情中，中醫藥全面參與，主要戰場集中在輕症向重症阻斷方面。不過，中國工程院院士、中央指導組專家組成員張伯禮強調，重症患者更要強調中西醫結合，以西醫為主，對重危症患者要果斷、及早使用中藥注射劑。

「在重症患者中，中醫藥依然著重強調辨證論治，根據患者不同情況予以施治。」陳騰飛介紹，新冠病毒導致重症向危重症發展的原因是，病毒感染後不光對人體產生傷害，人體對病毒進行免疫應答時有過度反應，中醫叫「抗邪太過」。

有些重症病人經醫生辨證後，也會給予中藥注射劑治療，目前來看效果不錯。另外，受訪專家共同表示，新冠肺炎的治療是中西醫結合、多學科共同協作、綜合診療。對重症特別是危重症病人的治療是重症醫學、呼吸、感染等多學科協作，以重症醫學為主導的綜合診療模式。

報導最後強調，以上各種療法不是每個危重症病人都會用上，具體還得根據病情評估哪個方法更適合。