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逼少女約砲！他遭2男硬闖房間索「和解費」…嚇傻急Call老爸籌36萬

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▲桃園市吳姓女子自稱為直播主，為衝人氣向陌生男子借手機，趁不注意時利用行動支付盜刷線上點數詐財。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲男子以為順利約到少女一起開房間，卻遭到少女友人勒索36萬6000元。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳羿妏／高雄報導

阿輝（化名）在網路上認識少女花花（化名），聲稱2人說好要約砲，威脅對方若不赴約，就要把對話截圖外流；對此，花花以為是玩笑話卻反遭騷擾，只好先假裝答應阿輝，私下趕緊約李姓、劉姓友人出面解圍，而他們竟恐嚇「付50萬」才願和解，嚇得阿輝趕緊打給父親籌錢並報警，才守住荷包，順利脫身。

2018年7至8月期間花花在網路認識阿輝，一直以來她把約砲一事，當作玩笑話不以為意，不過阿輝卻執意想履行「這份約定」，還威脅若不來就把對話就會外流，還嗆她「該還的本來就要還」、「來啊打炮啊，怕你不敢啦」，因此同年11月17日時花花就硬著頭皮前往高雄一間飯店赴約。

花花因為太害怕，私下約了李男、劉男埋伏在他們的隔壁房；2男看準時機直搗花花房間，嗆阿輝「現在還有3台車的人在樓下等」、「今天不可能空手回去台北，台北處理這種事情的，行情價大約是50萬元」、「可以直接讓你（阿輝）簽本票後再通知你父母來處理，或者叫樓下的人上來扁你一頓，也可以直接把你押上車，再通知你父母拿錢來贖」，藉此威脅阿輝刪除對話紀錄，甚至作勢要拿垃圾桶打人。

這還沒完，李男、劉男拍下阿輝的證件照，再威脅「如果不處理的話，要把照片貼到你家，或者跟你們鄰居說」，阿輝嚇得趕快打給父親籌錢，起初阿輝父親提議「10萬元和解」，遭李男打槍「只能打7折，至少要36萬6000元 」，阿輝與父親籌錢過程中，因為受到友人提點可能會仙人跳，便偷偷報警，才得以脫身。

李男、劉男否認恐嚇取財，聲稱只是要幫忙喬事，不過阿輝父親則說，當時聽到2男說「不希望阿輝年紀輕輕就留下案底」，才會選擇籌錢解危，法官認為此舉根本是刻意煽動，2男意圖非常明確；高雄高分院審理依恐嚇取財未遂罪，判李男、劉男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案確定；至於阿輝恐嚇罪嫌的部分，則是不起訴確定。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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