「媽這怎麼用？」國中兒拿按摩棒讓她超尷尬　氣炸投訴！寶雅最高罰10萬

▲消保會接獲投訴後發現情趣用品按摩棒陳列方式太開放。（圖／消保會提供，下同）

記者洪正達／高雄報導

雖說在兩性平權的時代，人人都可以追求性歡愉，連鎖藥妝店也幾乎都可買到保險套、按摩棒、潤滑劑等用品，不過目前問題就出在「按摩棒」，台灣消費者保護協會日前就接獲一位國中生媽媽投訴，指出前往一間連鎖藥妝店消費時，讀國中的兒子忽然拿著按摩棒走到她面前詢問「怎麼用」，媽媽頓時害羞不知如何回答，為此消保會除派員稽查外，也呼籲該類產品應該採「專櫃專區」處理，目前社會局也依兒少法相關法令，對業者開罰2萬元以上10萬元以下罰鍰。

消保會指出，日前接獲一通害羞媽媽來電，稱她帶著國中孩子去寶雅藥妝連鎖店買東西的時候，突然她兒子拿著按摩棒到她面前問：「媽媽這怎麼用？」媽媽一時語塞，回家後便氣憤的打來投訴，不斷詢問「為甚麼開放的賣場可以擺放情趣用品？」派員前往了解後，發現藥妝店北中南等13處賣場，果然有統一陳列情趣用品販售的情形，甚至供消費者輕易拿取試用。

消保會執行長徐邦瀚指出，接獲國中生媽媽投訴後，消保會在派員前往稽查的過程中，除發現按摩棒產品外，另一標示較為煽情的就是陰莖環，這的確也讓保守的人看得面紅耳赤，且稽查人員也進一步發現，該類型的商品陳列在開放的空間，任何人都可以從陳列處經過甚至是輕易的拿取，違反兒少法相關法令，呼籲相關業者販賣情趣用品時應有隔離的區域，可仿效超商販賣香菸時「專櫃專區」的方式販售。

高雄市社會局表示，接獲消保會反應後，已立即抽查該生活用品百貨等2家連鎖店，現場的確有擺設陳列成人用品，當下已拍照存證，也已請店家立即下架，後續將依《兒少法》第43條第3項「任何人均不得販賣、交付或供應違害兒童及少年身心健康之物質或物品」之規定裁處2萬元以上10萬元以下罰鍰。