久病男「痛苦揮刀」想輕生！警噴辣椒水奪刀　壓制送醫

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市一名王姓男子（48歲）因久病不癒，為此感到生活痛苦，於4日中午在家中持刀意圖輕生，碰巧林園分局大寮分駐所員警廖鴻傑、林江韓正在執行巡邏勤務，獲報後立即趕赴現場救援，經溫情喊話後，王男情緒仍是相當激動，員警無奈之餘只能趁隙使用辣椒水壓制，所幸最終順利奪刀，並將王男送往醫院治療。

▲高雄王男持刀意圖輕生，警噴辣椒水奪刀。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方指出，4日中午12時許接獲通報，位於大寮區進學路一處民宅內有民眾鬧自殺，到場後發現王姓男子手持刀械且情緒相當激動。家屬表示，王男因長期生病、身體不適，為此感到生活痛苦，不顧家人勸阻執意持刀輕生，無力阻止之下只好報警求助。

警方與現場警消起初試圖透過溫情喊話突破王男心房，化解其內心的鬱悶，但王男仍無動於衷；廖、林2警見狀後便向消防員借來防割手套準備奪刀，並趁王男不注意時悄悄接近，趁隙噴灑辣椒水降低其反抗能力，隨後順利將刀械奪下，在鬼門關前救回王男，並將他送往醫院治療。警方也呼籲，珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定能找到出口，不要因一時的情緒造成終生遺憾。

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