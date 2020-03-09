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寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架　業者：已挑選商圈屬性

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▲▼寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅實體店面已無販售按摩棒。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美妝零售霸主寶雅業績逆勢上揚，除了精準鎖定女性族群，販售品項更高達13類品項。日前寶雅被民眾檢舉「公開陳列販售情趣用品」惹議，被社會局依《兒少法》第43條要求下架，並研擬依法開罰。《ETtoday》記者實際走訪寶雅台北芝山店，櫃位上已看不見按摩棒。

▲▼寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅主要消費者為女性客群，商品品項上看6萬種。

寶雅行銷處回應，針對此次「公然陳列販售情趣用品」爭議，目前已依消費者觀感問題全面下架，目前先等裁決再做判斷。品牌行銷處進一步表示，此次被檢舉的按摩棒，並沒有在全部分店上架，內部決議販售前，皆有判斷該商圈屬性，也避免在學校旁邊設置，再加上陳列旁皆附有警語和放置高處層架，但確實沒有辦法避免兒童觸及。

▲▼寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲架面上已看不見按摩棒陳列。

寶雅不同於一般美妝通路，共有13個品項商品，除了美妝保養、五金、文具和內衣內褲等，定位一站購足概念，若以女性消費者為目標族群，販售按摩棒也不足為奇。記者實際走訪寶雅，按摩棒陳列販售已不復見，被歸類在個人衛生用品的保險套和潤滑劑等商品一字排開，供消費者選擇購買。

針對公開販售情趣用品惹議，有網友表示，以前都要去情趣用品店或是網路上購買，沒想到現在那麼方便，跟買日用品一樣，也有人讚聲說以後可以從容自在購買了，撇開社會傳統觀念，女性平常給自己的限制太多了。

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