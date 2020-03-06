產學合作智慧製造再升級 中央大學與慶鴻機電「聯合研發中心」成立

▲中央大學與慶鴻機電成立「聯合研發中心」。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央大學與全國放電加工機的領導品牌—慶鴻機電公6日共同成立「聯合研發中心」，雙方簽署產學合作備忘錄，以落實智慧製造及人才培育，成為國內第一所完整導入非傳統加工智慧製造教學設備的大專校院。

▲中央大學校長周景揚(左)與慶鴻機電董事長王武雄(右)共同簽署產學合作備忘錄，以落實智慧製造及人才培育。（圖／中央大學提供）

由中央大學校長周景揚與慶鴻機電董事長王武雄共同簽署，周景揚表示，中大與慶鴻機電近三年來在成立教育研究基地和人才培育等課題合作密切，此次聯合研發中心的成立，可望為產學合作能量再加值，縮短學子的學用落差。機械系近年來的智慧製造上，有多項世界等級的儀器設備，對人才培育上是一大福音。

▲中央大學為國內第一所完整導入非傳統加工智慧製造教學設備的大專校院。（圖／中央大學提供）

已成立45年的慶鴻機電，早在22年前便與中央大學牽起合作的情緣，該公司以「智能化非傳統加工」為定位，致力於非傳統加工技術解決方案，目前已成為國內第一及全世界第五大放電加工機品牌公司，10年內榮獲42項國家級大獎之肯定。

中央大學積極推動智慧製造跨域教學、研究，並建置不同型態的重點實驗室，在教育部、科技部相關計畫，以及校內自籌款挹注，以及慶鴻機電技術與師資協助下，前後共投入近2000萬元，建立「非傳統加工智慧製造工廠」，成為國內第一所完整導入非傳統加工智慧製造教學設備的大專校院。透過產學合作，進行非傳統加工技術深化、智慧製造、5G及AI等領域進行教學與研究，同時結合機械、資電、管理等領域教師，共同研發跨領域技術與課程，以加速國內製造與設備業升級，並培養高階研發人才。

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