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中央大學推線上教學　供近百位滯留中港澳學生在家學AI、3D

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▲▼ 中央大學推線上教學 。（圖／中央大學提供）

▲防疫期間，中央大學推出「線上課程錄製方法與技巧」線上教學，搭配線上數位學習系統，讓學生可以隨時自主學習。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延，為保障開學後無法到校學生的就學權益，中央大學教務處推出LMS和ee-class兩套線上學習系統，讓學生可以輕鬆在家自主學習。電算中心也推出「多雲整合虛擬桌面平台」，以及1.2G的網路出國頻寬，幫助學生達到「停課不停學、學習不中斷」的目標。

中央大學統計，該校陸生共108位，開學之後，無法順利返校的有106位；港澳學生共95位，無法返校的有33位；另有7位韓國學生正在進行居家檢疫。為保障境外生或本地居家檢疫學生的就學權益，中央大學整合各方學習資源，讓學生可以學習不中斷，並因應未來萬一停課之準備。

請繼續往下閱讀...

中央大學指出，教務處推出了LMS（Learning Management System）系統和ee-class易課平台的兩套線上學習系統，透過老師的線上教學錄製，學生可依單元順序學習，也可依造自己的學習需求，選擇所需單元進行學習。同時完成了「線上課程錄製方法與技巧」線上教學教育訓練，分為非同步教學與同步教學兩個單元。一有新教材上架，立即公告並通知學生。

▲▼ 中央大學推線上教學 。（圖／中央大學提供）

▲中央大學推出的「多雲整合虛擬桌面平台」，提供各項授權軟體，也正好在這一波防疫派上用場，在桌電、筆電、平版和手機等平台都可用。（圖／中央大學提供）

此外，中央大學去年2月開始建置整合AI教學雲、3D雲、軟體雲的「多雲整合虛擬桌面平台」，中央大學表示，在這一波防疫期間也正好派上用場，授權的軟體包括微軟Office 2019、Acrobat 2017、3D繪圖雲、統計分析雲、會聲會影、AI雲等虛擬桌面，提供師生「隨時、隨地、隨需」使用，具有「免下載、免安裝、免設定、免更新」的特色，學生不需花費心思在軟體安裝和電腦環境設定，就可有效率地進行研究與學習。

另外，中央大學Office365平台中的Teams服務亦可提供教師進行遠距教學，學生可以使用桌上型電腦、筆記型電腦、平板裝置、Android手機、IPhone手機等任何可以上網之設備即可使用Teams服務。同時有台灣聯合大學系統共同建置的1.2G的網路出國頻寬，讓海外的網路學習更為便捷流暢。
 

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