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自閉兒展寫作天賦、科展首獎者表現研究精神　9生錄取中央大學特殊選材

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▲▼ ９生錄取中央大學特殊選材 。（圖／中央大學提供）

▲錄取中央大學中文系的游高晏，有極高的寫作天分。（圖／游高晏提供）

記者崔至雲／台北報導

中央大學109學年度特殊選才首度擴及所有學系，報名人數達304人，創下歷年新高。今年共錄取26位學生，其中包含錄取數學系的2020台灣國際科學展覽會(TISF)競賽青少年科學家陳品劭，以及錄取中文系的重度自閉症少年作家游高晏等，均展現與眾不同的學習熱情。

中央大學109學年度特殊選才招生錄取生於2月11日全數報到完成。對於錄取的學生陳品劭，面試委員們認為，他在應試時製作了介紹自己的三折頁，展現出對數學的積極與興趣，更具備自主研究的精神，能對研究主題追根究柢，很期待他進入大學後的表現。

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▲▼ ９生錄取中央大學特殊選材 。（圖／中央大學提供）

▲錄取中央大學企管系的張乃云，軟硬實力兼具。（圖／張乃云提供）

中央大學指出，本次特殊選才的另一個亮點是，患有重度自閉症的游高晏，具有極高的寫作天分，他在國小五、六年級就出版個人著作。面試時透過打字與教授們進行對談，委員們認為游高晏雖無法對話，但從鍵盤傳遞的文字表現穩健成熟，且作品與成果表現傑出，肯定其積極向上精神。

中央大學教務長王文俊表示，本次特殊選才共計錄取了9位新住民學生、1位境外台生、1位持美國ACT及SAT成績等不同教育資歷學生，另外還錄取了3位高職（高工）學生。其中來自於新竹高商張乃云，同時也是新住民學生，企管系面試委員說，張乃云雖然是技職體系，但對於商管基礎專業相關科目的掌握相當紮實，也能充份掌握自己成長於跨文化的環境，發展自己的外語及跨文化能力。

▲▼ ９生錄取中央大學特殊選材 。（圖／中央大學提供）

▲錄取中央大學數學系的陳品劭為2020台灣國際科學展覽會(TISF)競賽最新出爐的青少年科學家。（圖／陳品劭提供）

中央大學招生組周弘偉組長說，今年是中央大學首度大幅擴增特殊選才招生名額，報名人數達304人創下新高。期待透過招收具有特殊偏才、不同教育資歷的學生進入校園，激盪出更多的學習火花。
 

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