林志嘉談立法院防疫：若有2位委員確診隔離就關閉院區　

▲立法院秘書長林志嘉。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

為因應新冠肺炎，立法院秘書長林志嘉9日赴立法院司法法制委員會報告時表示，如果有2位委員被隔離，就會關閉院區，在會議方面也會研擬採另外的形式或視訊方式來開會，讓委員會、院會都能照常召開。

林志嘉表示，立法院防疫措施中，在國內民眾參訪團部分，已經勸導延後，並告知參訪時配戴口罩；而外國人士的部分，參訪來自疫區、大陸港澳地區者，已事先希望他們暫緩參與，至於其他訪問者與其他地區者，必須配合量體溫、酒精消毒等。

在記者採訪方面，林志嘉表示，仍允許採訪，但同時也比照一般訪客，配合量體溫、配戴口罩跟洗手液。立法委員方面，已經請委員們減少不必要的應酬，所有委員列入最高危險，因為委員接觸面太廣，跟選民與各行各業接觸，這一點他們很擔心也很謹慎。

在立法院開會的防疫風險上，林志嘉表示，首先，大禮堂的會議室可能會關閉，讓大家使用比較安全、較為通風的會議室；其次，如果有立委、職員被隔離，會有限度的停止部分會議；再者，如果情況嚴重，則會考量休會，並且研議另外的形式、視訊等方式來開會。

在標準上，林志嘉表示，如果有一名立委確診，立法院就可能採半休會的狀態，如果有2位確診，那麼整個立法院區就不能使用，會研擬採視訊會議方式。不過他也說，目前視訊投票因為效力還需要經過朝野的協商，還需要進一步討論。

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