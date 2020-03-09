影／6分鐘還原陳超明硬坳「口罩套」...他還推薦陳時中買「無人消毒機」

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委陳超明5日質詢衛福部長陳時中時提議，可以發動社區發展協會一起做口罩，並由政府提供原料，解決口罩供不應求的問題。這樣的說法引起討論，陳超明事後在臉書解釋，原意是要推廣製作「口罩套」，不過還原當時質詢內容，陳超明似乎就是要推動社區發展協會做口罩，甚至還推薦陳時中買無人消毒機，同時要求政府要研發。

針對提議發動社區發展協會製作口罩，引來議論與批評，陳超明在臉書上澄清，質詢之意在於透過民間力量製作「口罩套」，但因為時間因素未明事實，語出訕笑的言論，深感遺憾。

但是，網友似乎不領情這樣的說法，紛紛留言表示，「質詢的影片已經看了好幾次，說的是口罩，還要求提供做口罩的原料」、「就是說口罩這也能凹!有時間自誇，還不如用心做功課」、「明顯凹很大，最好是質詢不夠時間啦！」

▲陳超明質詢陳時中，提議發動社區做口罩、政府研發無人消毒機。（圖／翻攝立法院直播，下同）



陳超明3月5日於立院質詢時提到，「實在想不通，為什麼一定要工廠做口罩？」他提議陳時中，政府可召集社區發展協會、志工做口罩，把原料、防罩的材料提供給他們，這樣他們會自己做，且一個老人家在家裡可以做2、30副給家裡用，大家就不會吵，「各種方式民間都想出來了。」

質詢期間，陳超明還嘲諷，政府不要誇大只有我在做口罩，應該要去召集社區發展協會跟志工，如此一來「口罩一定夠」，這是「摸蛤蜊兼洗褲」，加強防疫的觀念，在家裡推展、社區推展，我們的防疫工作才會做得好。

此外，陳超明也直言，中央都沒有注意到這塊，每天說口罩怎麼用，其實現在口罩材料很多很好，「像我拿到的就能防止H5N1那種經認證的材料，你們政府官員就是不接地氣，雖然你們817萬票贏了，但我發覺你們沒有走到裡面」，要求衛福部，發動社區發展協會去工作，對整個疫情的防疫絕對幫忙很大。

聽完陳超明的建議後，陳時中尷尬以台語回應，「若有這樣好的方法，委員應該早一點跟我們講，我們才會早一點進行，我們會再研究看看。」

▲陳超明建議政府找人研發無人消毒機。（圖／翻攝立法院直播）

透過影片還原，陳超明當時除了要求發動社區製做口罩之外，還推薦陳時中「無人消毒機」，他介紹這台無人消毒機是從歐洲過來的，而台灣醫療、生醫技術都相當進步，應該也可開發出AI自動機器來防疫，政府要成立一個小組，把任何單位送來的東西研究一下，搞不好真的能發現新冠肺炎病毒的良方，如此一來也能讓台灣生醫、醫療技術傳到國外。

質詢到最後，陳超明則大讚陳時中聰明，「我相信你能控制這疫情，國外那些部長都沒有你聰明所以都控制不了，希望你多多研究。」還追問陳時中，你覺得我的建議有沒有效，陳時中說，「剛剛那個（社區做口罩）不錯啦，這個（無人消毒機）我再研究一下。」

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！