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雲林三鄉鎮清明推網路追思　分散人流+在家祭祖...避群聚感染　

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▲雲林縣政府9日召開記者會宣布各鄉(鎮、市)公所已做好公墓、納骨塔、環保葬區環境整理及消毒等工作，並於3月10日至4月10日一個月的時間裡，每天都提供鄉親掃墓服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府9日召開記者會宣布各鄉(鎮、市)公所已做好公墓、納骨塔、環保葬區環境整理及消毒等工作，並於3月10日至4月10日一個月的時間裡，每天都提供鄉親掃墓服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎病毒全球蔓延，台灣確診患者至今累計45例，國際疫情持續攀升，義大利一夜死133人、多1492例，累計確診7375例、366死，更引發全球譁然，為降低「嚴重特殊傳染性肺炎」群聚感染之風險，清明祭祖時節全力防疫，雲林縣政府推出便民服務，宣導提前掃墓以分散人流、使用網路追思服務，在家祭祖等。


新冠肺炎疫情關係，為降低群聚感染風險首要以「分散人流」開始，雲林縣政府全力防疫，推出與以往不同的掃墓便民服務，雲林縣長張麗善指出，雲林縣各鄉(鎮、市)公所已提前做好公墓、納骨塔、環保葬區環境整理及消毒等工作，並於3月10日至4月10日一個月的時間裡，每天都提供鄉親掃墓服務，以疏散人潮，減少交叉感染風險，並呼籲民眾配合防疫工作，請鄉親祭拜從簡，推派代表祭拜。

目前雲林縣北港鎮公所、口湖鄉公所、二崙鄉公所均有提供網路追思服務，讓鄉親可安心在家祭拜先人，二崙鄉長鍾福助表示，二崙鄉埤塘公墓推出網路追思已2年，民眾只要憑入塔使用權狀，就可以免費申請帳號，進入到網站再輸入身分證後六碼為密碼跟序號，即可找到祖先姓名，並且有一千元線上金額，在線上供桌祭拜水果、上香、燒金紙。

民政處長張政國表示，宣傳海報均張貼於納骨塔前，提醒有感冒症狀的民眾，請勿進入納骨塔內，大家盡量在納骨塔外追思，如需進入塔納追思者，應戴口罩並用酒精消毒，在疫情蔓延尚未穩定時刻，防疫工作人人有責，雲林縣政府與鄉親站在一起，共同落實各項防疫工作。

消防局長林文山指出，2019年清明節當日雜草火警案件120件，清明節前後共約300件，消防隊員疲於奔命幾乎連吃飯時間都沒有，林文山呼籲民眾，在清明掃墓慎終追遠之餘，請對燃燒冥紙之安全加以留意，請牢記，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾。

▲雲林縣政府9日召開記者會宣布各鄉(鎮、市)公所已做好公墓、納骨塔、環保葬區環境整理及消毒等工作，並於3月10日至4月10日一個月的時間裡，每天都提供鄉親掃墓服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲二崙鄉長鍾福助以手機出示，二崙鄉埤塘公墓網站，網路追思已推出2年，民眾憑入塔使用權狀免費申請帳號，進入到網站再輸入身分證後六碼為密碼跟序號，即可找到祖先姓名。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府9日召開記者會宣布各鄉(鎮、市)公所已做好公墓、納骨塔、環保葬區環境整理及消毒等工作，並於3月10日至4月10日一個月的時間裡，每天都提供鄉親掃墓服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲消防局長林文山呼籲民眾，在清明掃墓慎終追遠之餘，請對燃燒冥紙之安全加以留意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府9日召開記者會宣布各鄉(鎮、市)公所已做好公墓、納骨塔、環保葬區環境整理及消毒等工作，並於3月10日至4月10日一個月的時間裡，每天都提供鄉親掃墓服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲宣傳海報均張貼於納骨塔前，提醒有感冒症狀的民眾，請勿進入納骨塔內，大家盡量在納骨塔外追思，如需進入塔納追思者，應戴口罩並用酒精消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）


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