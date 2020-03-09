湖北3縣恢復生產、交通　但「嚴禁人員離縣」持續封城！

▲湖北各縣市已「封城」超過一個月。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省秭歸縣、竹溪縣、竹山縣近日先後發出公告，宣布恢復生產生活秩序，逐步恢復縣內交通，令許多居民相當振奮。不過，居民們最期待的「解除封城」還得等等，三個縣市發出的公告中強調，對外交通仍維持管控措施，保留省界、縣界卡口，嚴禁縣內人員離開。

湖北省7日發布市縣疫情風險等級表，將秭歸縣、竹溪縣、竹山縣的等級調降至「低風險」，三個縣市也先後宣布，有序恢復生產生活秩序，逐步恢復縣內交通。

秭歸縣發布的《關於有序恢復全縣當前生產生活秩序的通知》提到，經過一個多月的奮力抗擊，縣疫情防控工作取得階段性成效，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展，經縣疫情防控指揮部研究決定，有序恢復當前全縣人民群眾生產生活秩序。

恢復營業的方面，公告中指出，全縣所有藥店、各鄉鎮農資商店可開門營業；水電、家電、汽車維修店、理髮店採取預約方式服務；所有超市實行線上線下同步運營，對進入超市的人流進行限控。

恢復交通方面，公告中提到，全縣境內只保留九畹溪聚集坊卡口、陳家衝橋頭三岔路卡口、廟咀卡口，原所設卡口全部撤銷；跨鄉鎮車輛流通需憑證通行，通行證由所在鄉鎮負責辦理。由各鄉鎮進行道路巡邏，對無證車輛進行勸返。

小區（社區）管理方面，公告中指出，小區值守時間從24小時調整為8點至22點；居民（除四類人員外），可以在本小區內活動，戴口罩、不串門、不聚集，相互之間保持1.5公尺距離；外出居民憑通行證出行。

不過，這並不等於已經「解除封城」，公告中強調，繼續保留縣界交通卡口，嚴禁縣內人員離開，嚴防疫情輸入和輸出；對治癒出院的確診病例、解除的疑似病例嚴格實行居家隔離觀察及健康追蹤管理；縣公安局、縣消防救援大隊加大加密城區街道人、車管控巡查力度，重點巡查不戴口罩、人員聚集、無證外出等現象。