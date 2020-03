又有亞裔受害！　48歲男紐約街頭遭「口罩男」狂捅13刀命危

▲紐約地鐵開始有民眾戴起口罩。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,國外許多地方近來出現「排華現象」,美國紐約布魯克林7日傳出,一名48歲亞裔男子走在街頭,突然遭1名戴口罩的男子狂捅10幾刀,目前仍在醫院接受治療性命垂危。

警方表示,48歲李姓男子(Li Qianyang) 7日晚間7時11分左右,走在第八大道(8th Avenue)上時,突然遭一名陌生男子持刀砍傷背部、頭部、手臂、胸部等處,一共身中13刀。從影片中可看到,李男受攻擊後,雖然試圖反抗最後仍倒在血泊中,兇嫌則立即逃離現場。一名目睹案發現場的魚販則告訴《紐約郵報》,「一個人在追另外一個人,後來追上了他,刺了他很多刀,我很意外他竟然活了下來。」

李男後來被送到附近醫院, 7日晚間緊急接受手術,目前留院治療中,情況仍十分危險,一名消息人士透露,兇嫌的刀插入受害人心臟。至於事發原因,起初警方消息人士表示,由於2人都戴著口罩,他們認為案情可能與新冠病毒所引起的恐懼有關,不過有官員後來澄清,「此案件與新冠病毒絕對沒有關係。」詳細案情目前仍在調查。

What is @NYCMayor / @NYCMayorsOffice doing about this attack on an Asian man due to COVID-19 xenophobia fear? https://t.co/qWQYKsAVh4