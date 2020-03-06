清明返鄉！金門、澎湖航線「第二波加班機」3/9起開訂

▲清明節離島航線3/9開賣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將至，為應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，交通部民航局宣佈，針對需求較高的金門及澎湖航線已規劃第二波加班機，自3月9日上午9時統一開放訂位。

民航局表示，清明節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)前已於2月17日至日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供2,396個座位數，澎湖航線提供2,724個座位數，總計提供5,120個座位數；至於馬祖航線部分，目前每日航班均尚有空位。

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為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，訂票日起3日內應完成開票，例如3月9日訂票者，應於3月11日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

▲民眾訂票起3日內需完成開票。（圖／記者李毓康攝）

民航局提醒旅客，此次清明節假期，於尖峰時段4月1日至3日臺灣出發往離島方向，以及4月4日至4月6日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10％之退票費用。

民航局再次提醒，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉過節。