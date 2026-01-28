　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暗夜保命符！金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

▲▼金門志工團深入社區為身障家庭安裝住警器。（圖／金門縣消防局提供）

金門志工團深入社區為身障家庭安裝住警器。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

​歲末寒冬用電量大，居家防火安全成為關注焦點。金門縣消防局為提升弱勢族群居家安全，持續推動住宅用火災警報器（住警器）安裝政策。近期更結合民間「志工軍團」的力量，深入社區為身障人士與行動不便家庭提供服務，要讓這顆被譽為「保命神器」的住警器，成為守護家園的第一道防線。

​消防局長呂英華指出，住警器可於火災初期即時偵測煙霧或溫度異常，並發出警報聲響，提醒住戶及早應變、迅速逃生，對減少火災傷亡與財產損失具有關鍵效益，也為金門重點防災項目之一。

▲▼金門志工團深入社區為身障家庭安裝住警器。（圖／金門縣消防局提供）

​民間團體「金門縣精忠衛隊」及「金門陸軍第三士官學校校友會」主動投入，採取公私協力模式，自114年10月起，志工團隊已協助完成106戶身障家庭的安裝作業。志工們依照居住村里就近支援，深入社區協助行動不便者完成安裝，並同步說明使用方式，有效補充基層消防人力。

​精忠衛隊理事長王國代表示，多數住宅火災發生於夜間或住戶警覺性較低時段，住警器對身障者及高風險家庭尤為重要。志工團隊秉持服務精神，配合防災政策深入社區，期盼協助更多家庭建立正確觀念。

​消防局提醒，住警器除正確安裝外，後續維護同樣重要。建議裝設於臥室、走廊及樓梯間，並避免靠近廚房或通風口以防誤報；民眾平時應每月測試、定期更換電池，以維持感測效能，共同打造安心的生活環境。

▲▼金門志工團深入社區為身障家庭安裝住警器。（圖／金門縣消防局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外洩　女子躺屋內
陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468
快訊／新名單！　4檔股「抓去關」
陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭
2男大生「噴飛水溝、掛鐵網」　鮮血直滴雙亡
中國下令　禁抖音團播主「過度美顏」
外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

找泰國妹走私毒品！市值6600萬大麻磚被扣　竹聯齊興會等4人羈押

金錢豹總裁逃亡1105天！突遞狀願投案　美國轉機2次落地台中被逮

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」　鮮血直滴雙亡

警官拍肩問「有酒嗎」挨告性騷遭記申誡　酒促妹索15萬和解破局

守護全國51監所6萬多名收容人　矯正署長送蘋果為第一線打氣

暗夜保命符！金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

桃市綠議員游吾和詐349萬助理費　出庭喊冤：聘助理和服務選民

台13線驚悚雙亡！機車撞電桿2年輕男噴飛　1人掛屍半空中鐵絲網

嘉義市府工務處科長涉貪！虛假工程招標圖利廠商　檢調大規模搜索

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

找泰國妹走私毒品！市值6600萬大麻磚被扣　竹聯齊興會等4人羈押

金錢豹總裁逃亡1105天！突遞狀願投案　美國轉機2次落地台中被逮

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」　鮮血直滴雙亡

警官拍肩問「有酒嗎」挨告性騷遭記申誡　酒促妹索15萬和解破局

守護全國51監所6萬多名收容人　矯正署長送蘋果為第一線打氣

暗夜保命符！金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

桃市綠議員游吾和詐349萬助理費　出庭喊冤：聘助理和服務選民

台13線驚悚雙亡！機車撞電桿2年輕男噴飛　1人掛屍半空中鐵絲網

嘉義市府工務處科長涉貪！虛假工程招標圖利廠商　檢調大規模搜索

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468萬元

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

胡椒粉開封沒冰恐吃進致癌物！ 譚敦慈揭調查結果示警

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

【不是羽球課嗎？】上課一半音樂到副歌學生秒丟球拍開跳　老師直接跟著跳反擊XD

社會熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

頂大替代役遭4車輾斃　3大疑點改列重大刑案

即／高雄騎士疑超車不慎擦撞倒地　慘遭聯結車輾斃

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

更多熱門

相關新聞

南台彩藝捐贈3000份消防桌遊攜手消防局推廣防火教育向下扎根

南台彩藝捐贈3000份消防桌遊攜手消防局推廣防火教育向下扎根

為強化消防安全教育、提升孩童及家庭防災意識，南台彩藝股份有限公司捐贈3000份《烈火英雄即刻救援》消防車紙模型桌遊予臺南市政府消防局，提供作為防災宣導與教育推廣教材使用，捐贈儀式於消防局防災教育館舉行，由消防局副局長丁春能代表受贈，並回贈感謝狀，感謝企業善盡社會責任、支持公共安全。

金醫完成高齡肺癌單孔微創手術

金醫完成高齡肺癌單孔微創手術

金門賓士停車禮讓行人遭追撞　騎士雙腳擦傷

金門賓士停車禮讓行人遭追撞　騎士雙腳擦傷

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

金門警界布局再調整

金門警界布局再調整

關鍵字：

金門新聞金門住警器消防局

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面