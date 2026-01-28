暗夜保命符！金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

▲金門志工團深入社區為身障家庭安裝住警器。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

​歲末寒冬用電量大，居家防火安全成為關注焦點。金門縣消防局為提升弱勢族群居家安全，持續推動住宅用火災警報器（住警器）安裝政策。近期更結合民間「志工軍團」的力量，深入社區為身障人士與行動不便家庭提供服務，要讓這顆被譽為「保命神器」的住警器，成為守護家園的第一道防線。

​消防局長呂英華指出，住警器可於火災初期即時偵測煙霧或溫度異常，並發出警報聲響，提醒住戶及早應變、迅速逃生，對減少火災傷亡與財產損失具有關鍵效益，也為金門重點防災項目之一。

​民間團體「金門縣精忠衛隊」及「金門陸軍第三士官學校校友會」主動投入，採取公私協力模式，自114年10月起，志工團隊已協助完成106戶身障家庭的安裝作業。志工們依照居住村里就近支援，深入社區協助行動不便者完成安裝，並同步說明使用方式，有效補充基層消防人力。

​精忠衛隊理事長王國代表示，多數住宅火災發生於夜間或住戶警覺性較低時段，住警器對身障者及高風險家庭尤為重要。志工團隊秉持服務精神，配合防災政策深入社區，期盼協助更多家庭建立正確觀念。

​消防局提醒，住警器除正確安裝外，後續維護同樣重要。建議裝設於臥室、走廊及樓梯間，並避免靠近廚房或通風口以防誤報；民眾平時應每月測試、定期更換電池，以維持感測效能，共同打造安心的生活環境。