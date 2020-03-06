清明節防群聚感染　彰化納骨塔限制性參拜

▲彰化最大的社頭第6公墓禮儀廳今年清明節不開放。（圖／社頭鄉公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年清明節適逢新冠肺炎疫情攪局， 228連假已經有民眾提前返鄉祭祖掃墓，為了防堵疫情破口，包括社頭鄉第六公墓禮儀廳與埔鹽鄉納骨塔都已經在臉書公告，限制人員進入納骨塔內，避免人潮聚集，若是有要辦理進塔、選塔位或是遷出，除了要洽管理員登記以外，並且要做好個人防疫才能進入。

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▲彰化最大的社頭第6公墓禮儀廳消毒清掃。（圖／社頭鄉公所提供）

彰化縣民政處長賴致富指出，彰化縣內有26鄉鎮市，目前有56座納骨塔，最大的是社頭鄉第六公墓禮儀廳有將近3萬個塔位，每年清明節約有10萬人湧入祭祖，值此新冠肺炎疫情嚴峻時刻，建議各鄉鎮市公所宣導用遙拜的方式，一樣誠心，若是真的要進入納骨塔，為了自己也為了別人，一定得要做好防疫措施。

社頭鄉長劉錦昌與埔鹽鄉長許文萍都在臉書公告，請民眾提早祭拜以配合人潮分流，納骨塔各樓層不開放，請民眾於大門口外呼請祭拜，以雙手合十的心香祭拜，或以一香祭拜後將香插於戶外的香爐。紙錢集中，由公所統一運往淨爐焚燒，也請祭祖的民眾加強自我管理，避人潮、勤洗手、不逗留，身體不適請勿前往。

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