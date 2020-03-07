防疫要緊！　台南市清明節連假全市31納骨塔不開放入塔祭拜

▲台南市長黃偉哲指出，為防疫需求，清明節連假，全市31公營納骨塔不開放入塔祭拜，不提供清明接駁車服務等多項防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節為國人掃墓祭祖重要節日，於國內外各地民眾將陸續返鄉祭祖幾乎成為全民運動，今年清明節於為4月4日，於4月2日至5日屬連續假期，屆時將湧現大量人潮掃墓祭祖，為防新冠肺炎（COVID-19）疫情，台南市政府宣布清明節連假，全市31公營納骨塔不開放入塔祭拜，不提供清明接駁車服務等多項防疫措施。

台南市長黃偉哲指出，清明掃墓如到公墓，屬開放性空間尚無防疫上問題；如果到納骨塔（堂）祭祖會進室內祖先櫃位、牌位前合十祭拜，屆時室內將湧入大量人潮且持續時間較長，可能增加呼吸道傳染病之傳播風險，國內新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）確診個案數持續增加尚未趨緩，為降低民眾感染嚴重特殊傳染性肺炎風險，他要求各管理機關確實依中央流行疫情指揮中心制定之「『嚴重特殊傳染性肺炎』因應指引：公眾集會」落實辦理外，並採取下列因應措施：

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一、採靜態搭棚擺供桌提供市民祭祖，取消清明祭祀(典)活動，俟疫情延至適當時間、方式辦理。二、宣導市民提早於3月期間或清明連假後擇適當時間，不限於清明連假期間來祭祖。 三、呼籲患有呼吸道症狀或發燒情形者，應多休息不外出掃墓或祭祖。四、全市31座公營納骨塔不開放民眾進入，為降低室內群聚感染風險，清明連假期間不開放入塔祭拜；為避免密閉空間近距離傳播，不提供清明接駁車服務。

為因應清明節連續假期掃墓祭祖人潮，民政局將整合警察、消防、交通、環保、殯葬管理所及區公所等市府團隊等，全力投入清明掃墓便民服務工作，各區公所及殯葬管理所加強轄區內公墓除草及環境整理工作，各納骨塔（堂）落實全面推動「塔內不持香」、「香枝、金紙減 量」、「紙錢集中燒」及「以功代金」等環保政策，提醒市民紙錢送交運鈔車前務必移除香腳、酒瓶及打火機等物品，避免不慎引燃發生公安意外，也呼籲市民前往公墓掃墓祭拜必須牢記「四不二記得」口訣～不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚紙錢、不燃放爆竹、記得用水袋裝水滅火、記得收拾垃圾等，避免星火燎原、祝融之災，還給山林及祖先一個潔淨又美麗的綠地。民政局顏振標局長再次呼籲市民清明外出掃墓祭祖配合相關環保政策及注意防範火災發生，也配合市府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情所採取相關因應措施與做好自我防護。

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