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清明節E化防疫　北市府籲網路公祭、線上追思

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▲▼台北市副市長黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，台灣目前已經確診45例。面對即將到來的清明節，台北市政府呼籲民眾可以用「網路公祭」、線上追思的方式，非必要不要上山做祭拜；但若一定要到現場，市府也針對既有的接駁公車加強消毒防疫，因此班距會拉長。此外，市府也宣導，若有民眾自國外限制區返台掃墓，需注意居家檢疫或隔離14天的規定。

台北市政府6日召開新型冠狀病毒疫情小組第17次應變會議，會議主席、副市長黃珊珊會後表示，清明節快到了，殯葬處希望能用網路公祭、線上追思的方式，「由殯葬業者開直播讓家屬用網路公祭，那追思的話可以上殯葬處的網站，去點選你的親人是在哪一個靈位，就可以在線上做追思」。

黃珊珊說，若民眾真的想要上山做祭拜的話，還是會做防疫專車，「本來就有接駁公車，公車上我們會做特別的防疫」；她表示，接駁公車跟一班公車差不多，但消毒會更密集，它上去後不像公車還要拉回總站，所以上去後下來就做一次消毒。

黃珊珊提醒，掃墓的民眾要配合，屆時會採分批、分流管制，避免塔樓一次太多人太擁擠，「所以有關清明掃墓的部分，殯葬處整個流程會在網路上作公布」。

黃珊珊補充，很多人是從國外特別回來掃墓，「如果你是從相關限制的區域回來的話，你必須要居家隔離或居家檢疫14天，所以不一定你回來就能趕得上掃墓」，這部分要宣導，因為很多人不知道他回來掃墓，一回來掃墓發現可能要被居家檢疫，可能會影響到他們的安排。
 

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