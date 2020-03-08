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推廣振興抵用券　經部擬與業界合作開發APP

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▲▼ 基隆廟口夜市 。（圖／資料照）

▲經濟部規劃與業界合作開發振興抵用券。（圖／資料照）

中央社

經濟部預計於武漢肺炎疫情緩和後，發放振興抵用券，並開發APP供店家與民眾使用。官員表示，目前規劃與業界合作開發APP，業者也樂見這樣的合作契機，公私協力有助於發揮最大效益。

2019年新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎） 疫情嚴重衝擊消費信心，不只觀光旅遊業者叫苦連天， 不少餐飲業者被迫選擇歇業因應，甚至無限期停業。為了減緩疫情對內需的衝擊，經濟部研議發放振興抵用券，總共有餐飲、夜市、商圈與藝文4種類型，採取電子與紙本兩種方式並行，金額規劃在新台幣600元 到800元間，經濟部也將開發APP軟體供民眾與店家使用。

經濟部官員向中央社記者表示，APP需要的功能涵蓋登錄、給予折扣碼等，不是太複雜的技術，開發也不需要很長時間；如果運用加密的技術，電子票券相較於紙本，還能降低偽造疑慮。官員表示，相信業界有很多人會有興趣，包含新創 業者，因此會採取跟業界合作的方式；不過政府採購有既定流程，且振興抵用券的細節、執行方式，也需要持續討論，讓內容更為完整。

對於經部表態有意與業者合作開發APP，台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦相當肯定，強調台灣有很多不錯的新創公司，有能力也有意願合作，「樂見國內新創企業力量透過政府整合，一起幫助台灣度過艱困時刻」。

彭仕邦表示，民間業者可以運用創意，發想減少人與人接觸的服務，透過科技、平台，把這樣的效益發揮到最大，讓防疫工作做得更好；而且若掌握這次公私協力的機會，把大量消費者數據、生活習慣來結合政府防疫，相信會是很有效的大數據。

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