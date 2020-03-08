來台期間有戴口罩！澳音樂家澄清...「遭指揮中心打臉」：錄影帶中都沒戴

▲布萊特狄恩確診後在經紀公司官網發表聲明。（圖／翻攝自intermusica網站）

記者林妤柔／綜合報導

曾來台演出的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）回國後確診新冠肺炎（COVID-19），在台9天期間就出現症狀，曾與多名樂團團員、記者等人接觸，導致上百名接觸者必須在家隔離14天，國家音樂廳、國家戲劇院也休館消毒。他於7日發表聲明，說自己在台灣搭計程車、在飯店都配戴口罩，不過這個澄清早被指揮中心打臉，表示狄恩「在台灣大部份時間沒有配戴口罩」。

狄恩7日發聲明表示對台灣人民的感謝，以及公開他從出現症狀到確診、住院治療的過程。他說明，他搭機抵台時誠實地在健康調查問卷上勾選「有咳嗽症狀」的選項，因此在下機後被帶到檢疫區，體溫正常，接著前往下榻的飯店，進入飯店前再度檢查體溫。他每天回到飯店、走進餐廳用早餐前都會被要求量體溫，一切正常。

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除了偶爾咳嗽，狄恩沒有其他任何症狀，在排練2天後，由於咳嗽症狀加重，才經樂團人員陪同就醫。醫生診斷出輕微的支氣管感染，並向狄恩保證，他不需要接受新冠病毒篩檢。狄恩在台灣沒有進一步被轉診，但他很清楚這種病毒有多麼難以預測，因此搭乘計程車、在飯店等密閉空間內都戴著口罩。

回到澳洲後，狄恩在演出前察覺狀況有異，決定落地後就醫，也堅持受檢，最後在24小時後接到確診電話。

▲國家音樂廳展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然狄恩澄清，自己在密閉空間有戴口罩，卻遭到指揮中心打臉。應變官莊人祥表示，飛機上的情況不清楚，但他在台灣大部份時間沒有配戴口罩；陳時中補充，透過相關錄影帶瞭解的活動中都沒有配戴。

目前已匡列接觸者共147人，包括個案在台期間之隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。