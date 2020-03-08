第39例鑑定真相出爐！台大檢測基因定序　證實「台女在埃及感染」

記者柯振中／綜合報導

台灣第39例新冠肺炎確診案例到埃及旅遊後，返台確診患病，檢體立刻被送到台大醫院檢驗，這起確診案例被WHO稱為「埃及的感染源」。不過，鑑定結果出爐後，專家發現，這起病例的病毒與歐洲同枝，意味著個案很有可能是到埃及遊玩，在當地感染後，返台才確診。

中央流行疫情指揮中心8日召開記者會，台大醫學院教授葉秀慧到場與會。葉秀慧在會議中介紹，取得檢體後，其他團隊立刻進行病毒分離，再由他們的團隊進行定序分析，以此確定第39例確診案例的感染源。

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▲葉秀慧指出，經過分析後發現，第39例的病毒與歐洲多個國家同枝。（圖／記者黃國霖攝）

經過分析後，葉秀慧發現，第39例個案的病毒與歐洲、奈及利亞、巴西、義大利等地的病毒「屬於同一演化枝」，與台灣的病毒序列差距相當大，意味著個案有相當大的可能性是在埃及感染，回台灣後才發病。

葉秀慧提到，從科學角度來分析，能夠得出相當明確的證據，雖然不曉得埃及的感染源源自何處，但「絕對不是我們台灣的這位旅客」，「這個病患的病毒RNA序列，完全跟這個（台灣的病毒RNA序列）不一樣。」

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▼病毒基因體定序出爐，確定案39於埃及遭感染。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）