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陳超明「家庭做口罩」被罵爆！但推的真是自製口罩套　鄉代PO文曝光

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委陳超明 許淑華 陳雪生 楊曜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳超明在社區發起口罩套製作活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨立委陳超明「在家做口罩」的言論引發爭議，不少網友前往他的臉書洗版，雖然緊急發文澄清「是做口罩套」，但仍有網友不相信，不斷發言嘲諷。不過，國民黨苗栗黨部執行長陳日盛日前的發文中，確實提到「陳超明發起口罩套社區製作活動」，教導80多位鄉親如何製作口罩套。

陳日盛3日發文稱，因應新冠肺炎疫情，口罩取得相當不易，陳超明立委為了體諒弱勢族群、年長者，發起全國首個「口罩套」社區製作活動。

陳日盛指出，這項活動由陳超明發起，「財團法人山城友愛人文基金會」主辦，陳超明立委銅鑼服務處、以及多個社區發展服務處協辦，約有80多位鄉親參加，由專業老師教學，每人配發一份口罩套材料，且還贈送參與者7片奈米材質防護片、1瓶次氯酸水。

▼陳超明推的口罩套活動有80多位鄉親參加。（圖／翻攝陳超明臉書）

▲▼陳超明推口罩套。（圖／翻攝陳超明臉書）

此外，陳日盛還提到，陳超明立委在現場承諾，還會辦理培訓師資的活動，以利後續服務鄉親，「陳超明立委發現問題、嘉惠鄕親並身體力行、令人感動。」

至於疑似失言的風波，陳超明本人也在臉書粉專澄清，他會出面質詢，是希望能夠過民間的力量，來製作「口罩套」，再搭配醫療級口罩、抗菌力較好的不織布，來延長醫療級口罩的使用壽命，也符合「將醫療級口罩留給醫護人員」的理念。

陳超明說，由於質詢時有時間因素，表達不夠完整，因此引發誤會，他感到相當抱歉，「但對於未明事實，語出訕笑的言論，深感遺憾，這不是台灣的敦厚。」

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