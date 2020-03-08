　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／原料藥短缺恐漲30％　衛福部緊急因應曝光...業者盼暫停調整藥價

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼食藥署測試口罩販賣系統測試藥局準備情形。（圖／記者黃國霖攝）

記者陶本和、陳弘修／台北報導

新冠肺炎持續在全球蔓延，繼瘋搶口罩後，由於藥品「原料藥」有70％源自對岸，在疫情深不見底的狀況下，台灣恐面臨「缺藥」危機。而在藥界引起討論的話題也包括目前雖還不到缺藥，但可以預見，解熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進等，可能在8月份陷入短缺，且國際上原料藥的漲幅已落在10％至30％，所以才會出現醫院向藥廠搶藥囤貨的棘手現象。

面對缺藥的可能與危機，政府提前研議緊急因應相關措施的動作也隨之曝光。首先，在今年2月中旬的第一波因應作為中，衛福部首先邀集生技醫藥等公協會代表，就原料藥相關問題進行分析與討論，而近期內又再度要求廠商盤點各大醫院機構訂貨情形，同時也開始向各公會代表詢問原料藥的漲幅範圍。

根據《ETtoday新聞雲》掌握的訊息指出，食藥署藥品組在2月15日就在食品藥物管理署國家生技園區召開一場「因應武漢肺炎原料藥／製劑影響討論會議」，並開始討論「因武漢肺炎疫情影響藥品原料藥輸入，可能受影響之藥品、受影響原因及建議解決方式。 」

▼針對「原料藥」可能面臨短缺的問題，政府於2月時便已開始舉行緊急因應會議。（點圖放大／讀者提供，下同）

▲▼針對「原料藥」可能面臨短缺的問題，政府於2月時，便已開始舉行因應會議，盤點存貨量。（圖／讀者提供）▲▼針對「原料藥」可能面臨短缺的問題，政府於2月時，便已開始舉行因應會議，盤點存貨量。（圖／讀者提供）

根據當天會議決議，原料藥可能面臨短缺危機是因為武漢肺炎航線停飛，可能導致藥品及相關原物料無法輸入問題，所以食藥署先請業者盤點可能影響的原物料、貨機航線，以及需要恢復的原因。

此外，食藥署也要求藥廠公協會代表轉知會員，先盤點庫存情形，如果有缺藥之虞，應向食藥署藥品供應資訊平台通報。

值得注意的是，在這場會議中，公協會代表也向政府提出幾項建議，包括：中國內部貨流障礙仍多，希望至少我方盡量維持貨流正常，使中國能出口的原物料順利抵達台灣，好比桃園機場無法維持貨流的關口，希望至少台北機場能開一個 關口使貨品能順暢進入。

其次，由於中國原料藥短缺已是全球性問題，藥廠業者都在尋找替代原料藥來源，確保藥品穩定供貨為優先考量，至於其他來源之原料藥勢必會漲價，生產成本也會隨之增加，因此業者建請健保署考量，今年暫停調整藥價。至於這些業者提出相關的建議，食藥署也允諾會提報給應變中心。

有關政府在藥品恐短缺的議題上所準備的一連串的因應，藥廠人士表示，目前政府因應方式中，主要是讓藥廠在中國以外的國家尋找「原料藥」，並且協助廠商在取得過程中「開綠燈」，不過過去需查驗時間約耗費1年之久，即便開了綠燈，還是得等上幾個月，依然是在跟時間競賽。

但除了原料藥面臨短缺問題之外，其實還有一個棘手的狀況，像是之前人民料想到口罩供給短缺，所以瘋搶口罩，那麼現在可以預見藥品短缺，那各大醫院機構，也出現「搶藥、囤貨」的狀況。

為了避免醫院機構搶貨的情形出現，據透露，衛福部食藥署藥品組上週也再次召開會議，要求廠商盤點各大醫院機構訂貨情形，以掌握藥品囤貨狀況，以及各大藥廠藥品貨量狀況，另一方面，政府也開始向各公會代表詢問近期原料藥的漲幅範圍

本土藥廠人士初判表示，幅度大概在10％至30％左右，除了原料藥本身外，也包括國際運費因為航班減少而出現上漲的情形，未來如果疫情繼續延宕，漲幅勢必會再加劇。

外商藥廠人士也分析指出，過專利期原廠藥有面臨缺貨的可能，原因有三：第一，原廠策略性考量，不再向原有「原料藥原開發合作廠商」購買原料，而轉向大陸或印度買原料藥。第二，大陸原料藥從農曆年開始停工，至今仍未復工，大陸目前已管制出口，庫存供給國內優先。第三，台灣健保藥價太低，用量又少，在原廠全球運籌考慮下，會先斷台灣的貨。

熟悉內情的立院人士則表示，衛福部食藥署的確經過盤點，發現中國原料藥供應若持續受阻，最快今年8月，包括解熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進等治療藥品將短缺。

同時，衛福部長陳時中也說過，所有藥商供應的儲備量都有4個月，醫院儲備量也有3個月到半年，食藥署雖然發現有部分藥品短缺，但都有替代藥品，暫時不用擔憂。

▼（點圖放大／讀者提供）

▲▼針對「原料藥」可能面臨短缺的問題，政府於2月時，便已開始舉行因應會議，盤點存貨量。（圖／讀者提供）

▲▼針對「原料藥」可能面臨短缺的問題，政府於2月時，便已開始舉行因應會議，盤點存貨量。（圖／讀者提供）

其他人也看了這些...

在台表演澳籍音樂家染疫！　21名隔離者含「團員、記者、工作人員」
搭長榮澳確診男是國際音樂家！2/28國家音樂廳、3/1演奏廳演出
國家音樂廳閉館消毒！文化部：其它藝文活動全採「梅花座」

更多熱門新聞...

口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲
徐國勇：全國性酒測暫時取消　地方政府酒測「照抓照罰」
和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
「媽媽在我腳邊還活著！」　12歲男孩獲救...第一句話讓人淚
劉真腦出血原因曝光！手術風險8%　鄭弘儀：算歹運？心臟醫剖析
澳音樂家「來台期間都有戴口罩」　被指揮中心打臉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／原料藥短缺恐漲30％　衛福部緊急因應曝光...業者盼暫停調整藥價

協助韓國瑜拚市政　江啟臣：找回人民對韓、國民黨的信心

不管有沒有習近平賀電　江啟臣：不會影響改革腳步

蔡英文推特追蹤破80萬　鄭文燦、賴清德也搶跟進啟用帳號

「改變台北從陳佩琪開始」　柯文哲婦女節po文：做自己是平權第一步

國防院：機動負壓貨櫃或帳篷　解決隔離病房需求問題

江啟臣挺投票權下修18歲、被選舉權下修至20歲

未收到習近平賀電　江啟臣「只是補選」：重點在黨的改造

何時訪美？　江啟臣：等疫情緩和後再考慮

警訊？江啟臣兩岸路線遭質疑　習近平未致賀電原因曝光

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

Sam Lin「做過最有意義的影片」　兩個小時揪齊14位藝人一起《手牽手》

劉在錫脫褲開腿「下半身上下抖動」　光洙看都不想看！HAHA人工馬賽克淨化

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

幕後／原料藥短缺恐漲30％　衛福部緊急因應曝光...業者盼暫停調整藥價

協助韓國瑜拚市政　江啟臣：找回人民對韓、國民黨的信心

不管有沒有習近平賀電　江啟臣：不會影響改革腳步

蔡英文推特追蹤破80萬　鄭文燦、賴清德也搶跟進啟用帳號

「改變台北從陳佩琪開始」　柯文哲婦女節po文：做自己是平權第一步

國防院：機動負壓貨櫃或帳篷　解決隔離病房需求問題

江啟臣挺投票權下修18歲、被選舉權下修至20歲

未收到習近平賀電　江啟臣「只是補選」：重點在黨的改造

何時訪美？　江啟臣：等疫情緩和後再考慮

警訊？江啟臣兩岸路線遭質疑　習近平未致賀電原因曝光

中國女機上對空姐咳嗽　下秒遭「鎖喉壓制」…失控大吼：我犯什麼錯了！

Lisa、朴敏英染黑瞬間減齡！5個韓星同款「深茶棕」髮色　低調質感不用漂

拒當渣男吸引機！　巨蟹摩羯「遇爛人先檢討自己」認為自己不夠努力

亞緻飯店住房率3成關門　雙北飯店「剩10%」喊羨慕...憂倒閉潮！

SBL／璞園「新版Q」好威　米勒26分14籃板賞裕隆2連敗

「不用香水的女人沒未來」　《如懿傳》辛芷蕾代言文案惹議…親上火線道歉

第39例鑑定真相出爐！台大檢測基因定序　證實「台女在埃及感染」

阿Ben突然「我胸口悶」徐小可嚇傻：不要嚇我！　結果讓她傻眼

漫威12年創舉！《永恆族》確認有「印度寶萊塢歌舞大場面」

快訊／香港再添確診「病患死亡」！　累積達3死、114人感染

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

政治熱門新聞

「口罩實名制2.0」試辦網路販售　最快12日上路

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

肺炎病毒來自那裡？賴清德給出答案

國家隊「超前部署」　陳其邁是最大關鍵

「對於啟臣，我沒有恭喜」　李彥秀道出背後原因

【史上最年輕黨魁】江啟臣「世代交替牌」壓倒性狂勝

被點名接黨要職　柯志恩：已回校教書不做專任黨職

韓國瑜看到會怕！罷韓連署書40萬份照曝光

嫁日醫女博士讚口罩政策：時間證明「台灣走在對的方向」

國民黨32位中常委名單出爐　14位有民意基礎

陳時中續任指揮官　柯P：我去也不會太差

林奕華嗆蘇貞昌「閉嘴啦」被罵翻　謝佩芬道歉：讓大家忍受這種水準立委...

徐永明喊話江啟臣：別延續歷任主席搞「江習會」

郝龍斌道出參選原因　游淑慧聽完沉默了

更多熱門

相關新聞

來台有戴口罩！澳音樂家澄清「遭指揮中心打臉」

來台有戴口罩！澳音樂家澄清「遭指揮中心打臉」

曾來台演出的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）回國後確診新冠肺炎（COVID-19），在台9天期間就出現症狀，曾與多名樂團團員、記者等人接觸，導致上百名接觸者必須在家隔離14天，國家音樂廳、國家戲劇院也休館消毒。他於7日發表聲明，說自己在台灣搭計程車、在飯店都配戴口罩，不過這個澄清早被指揮中心打臉，表示狄恩「在台灣大部份時間沒有配戴口罩」。

第4期癌婦受困至尊公主號　憂來不及展開化療

第4期癌婦受困至尊公主號　憂來不及展開化療

WHO：台旅客是埃及感染源…郭昱晴怒嗆譚德塞

WHO：台旅客是埃及感染源…郭昱晴怒嗆譚德塞

美篩新冠肺炎霧煞煞　醫師爆：沒人受過檢測訓練

美篩新冠肺炎霧煞煞　醫師爆：沒人受過檢測訓練

中國羽球隊遭限制入境新加坡想申請免簽

中國羽球隊遭限制入境新加坡想申請免簽

關鍵字：

陳時中醫院武漢肺炎新冠肺炎原料藥

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

德國工作中　台醫師：台醫療世界第1是笑話

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

郵差夫辛苦送信養2幼子　看羞照全身綠炸

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面