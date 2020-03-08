幕後／原料藥短缺恐漲30％　衛福部緊急因應曝光...業者盼暫停調整藥價

記者陶本和、陳弘修／台北報導

新冠肺炎持續在全球蔓延，繼瘋搶口罩後，由於藥品「原料藥」有70％源自對岸，在疫情深不見底的狀況下，台灣恐面臨「缺藥」危機。而在藥界引起討論的話題也包括目前雖還不到缺藥，但可以預見，解熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進等，可能在8月份陷入短缺，且國際上原料藥的漲幅已落在10％至30％，所以才會出現醫院向藥廠搶藥囤貨的棘手現象。

面對缺藥的可能與危機，政府提前研議緊急因應相關措施的動作也隨之曝光。首先，在今年2月中旬的第一波因應作為中，衛福部首先邀集生技醫藥等公協會代表，就原料藥相關問題進行分析與討論，而近期內又再度要求廠商盤點各大醫院機構訂貨情形，同時也開始向各公會代表詢問原料藥的漲幅範圍。

根據《ETtoday新聞雲》掌握的訊息指出，食藥署藥品組在2月15日就在食品藥物管理署國家生技園區召開一場「因應武漢肺炎原料藥／製劑影響討論會議」，並開始討論「因武漢肺炎疫情影響藥品原料藥輸入，可能受影響之藥品、受影響原因及建議解決方式。 」

▼針對「原料藥」可能面臨短缺的問題，政府於2月時便已開始舉行緊急因應會議。（點圖放大／讀者提供，下同）



根據當天會議決議，原料藥可能面臨短缺危機是因為武漢肺炎航線停飛，可能導致藥品及相關原物料無法輸入問題，所以食藥署先請業者盤點可能影響的原物料、貨機航線，以及需要恢復的原因。

此外，食藥署也要求藥廠公協會代表轉知會員，先盤點庫存情形，如果有缺藥之虞，應向食藥署藥品供應資訊平台通報。

值得注意的是，在這場會議中，公協會代表也向政府提出幾項建議，包括：中國內部貨流障礙仍多，希望至少我方盡量維持貨流正常，使中國能出口的原物料順利抵達台灣，好比桃園機場無法維持貨流的關口，希望至少台北機場能開一個 關口使貨品能順暢進入。

其次，由於中國原料藥短缺已是全球性問題，藥廠業者都在尋找替代原料藥來源，確保藥品穩定供貨為優先考量，至於其他來源之原料藥勢必會漲價，生產成本也會隨之增加，因此業者建請健保署考量，今年暫停調整藥價。至於這些業者提出相關的建議，食藥署也允諾會提報給應變中心。

有關政府在藥品恐短缺的議題上所準備的一連串的因應，藥廠人士表示，目前政府因應方式中，主要是讓藥廠在中國以外的國家尋找「原料藥」，並且協助廠商在取得過程中「開綠燈」，不過過去需查驗時間約耗費1年之久，即便開了綠燈，還是得等上幾個月，依然是在跟時間競賽。

但除了原料藥面臨短缺問題之外，其實還有一個棘手的狀況，像是之前人民料想到口罩供給短缺，所以瘋搶口罩，那麼現在可以預見藥品短缺，那各大醫院機構，也出現「搶藥、囤貨」的狀況。

為了避免醫院機構搶貨的情形出現，據透露，衛福部食藥署藥品組上週也再次召開會議，要求廠商盤點各大醫院機構訂貨情形，以掌握藥品囤貨狀況，以及各大藥廠藥品貨量狀況，另一方面，政府也開始向各公會代表詢問近期原料藥的漲幅範圍。

本土藥廠人士初判表示，幅度大概在10％至30％左右，除了原料藥本身外，也包括國際運費因為航班減少而出現上漲的情形，未來如果疫情繼續延宕，漲幅勢必會再加劇。

外商藥廠人士也分析指出，過專利期原廠藥有面臨缺貨的可能，原因有三：第一，原廠策略性考量，不再向原有「原料藥原開發合作廠商」購買原料，而轉向大陸或印度買原料藥。第二，大陸原料藥從農曆年開始停工，至今仍未復工，大陸目前已管制出口，庫存供給國內優先。第三，台灣健保藥價太低，用量又少，在原廠全球運籌考慮下，會先斷台灣的貨。

熟悉內情的立院人士則表示，衛福部食藥署的確經過盤點，發現中國原料藥供應若持續受阻，最快今年8月，包括解熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進等治療藥品將短缺。

同時，衛福部長陳時中也說過，所有藥商供應的儲備量都有4個月，醫院儲備量也有3個月到半年，食藥署雖然發現有部分藥品短缺，但都有替代藥品，暫時不用擔憂。

▼（點圖放大／讀者提供）

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