行政院擬「口罩實名制2.0」試辦網路販售　最快12日上路

▲新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）



記者陶本和／台北報導

行政院正在研擬「口罩實名制2.0」，屆時將試辦網路販售。對此，行政院長蘇貞昌9日將討論細節，待拍板後對外宣布，最快可望於12日上路。

由於源自中國武漢的新冠肺炎疫情持續延燒，2月6日起實施購買口罩實名制，民眾買口罩須持健保卡到健保特約藥局購買，成人口罩7天內限購3片，兒童口罩7天內5片。

儘管近期口罩產量提升，但仍在研擬如何讓民眾更能購買到口罩，且不需到藥局排隊。對此，政院官員指出，3月4日起政院已啟動「口罩實名制2.0」相關方案的討論。

據指出，屆時會根據過去的銷售紀錄、健保資料庫中累積的大數據，對於出現較多存貨的藥局，在送貨上調降或暫緩，讓多出來的口罩來做更有效率的出售。

行政院官員表示，這些多出來的口罩，將試辦以網路販售，讓民眾買口罩更便利。至於網路販售的方式與細節，將待明天蘇貞昌拍板定案後，再對外宣布，且為了避免防疫期間資訊混亂，將統一由中央疫情指揮中心宣布，時程上9日公布分案，最快12日上路。

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