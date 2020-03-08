南韓口罩實名制明上路、進口免關稅！　總理再道歉：公職多戴布口罩

▲ 買到口罩的南韓民眾開心拍照。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，將全國民眾依出生年尾數分為5個群體，推出「口罩5部制」限購方針，9日將正式實施。南韓總理丁世均月初才為口罩問題道歉，8日在新制上路前夕再度出面，為至今無法解決問題致上歉意，也希望民眾能夠配合新政策，將口罩讓給有需要的人。

疫情爆發後，丁世均曾發表「對國民談話」談論宗教集會及大型活動等問題，8日再度發表談話，針對近來的「口罩之亂」表示，「儘管政府如此努力，口罩問題至今還未解決。身為中央災難安全對策本部負責人，我感到非常抱歉。」

丁世均說明，現下口罩供不應求，還得優先供應有急需的第一線醫療人員及疫情嚴重的特別管理區域，令政府不得不限制一般民眾每人一周最多購買2個口罩。為提升產量，政府也盡力確保口罩過濾層等原料供給，除了將生產設備的產能提到最高，也將徹底杜絕民眾私產口罩或不當流通現象。

南韓現行口罩使用方針指出，民眾在空曠的野外、家中或獨立空間內不需戴口罩，在感染風險較低的場所則建議戴棉布口罩。丁世均表示，「包括我在內的公職人員將以身作則，首先開始使用布口罩。口罩限購措施多少會帶來不便，但希望民眾互相體諒，將口罩讓給有需要的人優先購買，發揮成熟的公民意識，共同克服危機。」

「口罩5部制」上路後，南韓各地藥局及郵局等地將販賣政府徵收的口罩。出生年尾數為1或6的民眾星期一購買，尾數為2或7、3或8、4或9、5或0的民眾分別於星期二至五購買，平日沒有買到的民眾則於周末購買，每人一周限購2個。10歲以下兒童及80歲以上老人可由家人代買。

另一方面，南韓政府也宣布，6月底前將鬆綁口罩相關關稅措施，暫時開放民眾個人自國外郵寄、快遞或自行攜帶口罩入境。由於口罩在南韓屬「醫藥外品」，進口申報程序相當繁複，還得提出診斷證明等，因此民眾實際上無法以個人名義自海外購買或攜入境。但南韓關稅廳4日向直購代理業者發布通知，宣布放寬限制至6月底。

根據關稅廳4日通報業者的「口罩等特送物品進口通關業務處理方針」，6月底前民眾自國外購買口罩、消毒水或體溫計等物品時，價值若不超過美金150元（若自美國購買需低於200元），不需經過額外的申報程序，可直接送入國內，免徵關稅及附加稅，不僅減輕消費者負擔，也可節省通關的時間。

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