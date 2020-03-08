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疫情緊張...川普急「取消口罩進口關稅」　陸媒：真替他尷尬！

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▲▼ 美國保守聯盟7日表示，一位出席年度會議的與會者確認感染新冠肺炎。美國總統川普、副總統彭斯等白宮高層都出席這場會議。。（圖／路透）

▲▼川普政府針對從中國進口的100多種醫療產品，共計100多項，免除進口關稅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，川普政府已經對從中國進口的100多種醫療產品，包括口罩、凈手濕巾、檢查手套等醫療相關產品，共計100多項，免除進口關稅，目前已有27家公司獲批。對此，有中國社論特別強調，「川普政府在5號批准，悄悄取消大陸口罩關稅，真替他尷尬！」

英國路透社指出，美國最大民營醫療物資商梅德林公司（Medline Industries）早在1月31日就對103項自中國進口的相關商品申請了關稅豁免，但大多數專案都被美國政府拖著不批。直到美國疫情出現快速蔓延狀況後，美國政府出現大轉彎政策，匆忙給予批准。大陸媒體解讀，「這不代表美國準備結束向大陸發起的貿易戰，這次豁免商品，很明顯是為了解救目前的疫情危機！」▲▼ 南韓仁川一家口罩工廠趕工生產。（圖／路透）

▲各國口罩用量吃緊， 南韓仁川一家口罩工廠趕工生產。（圖／路透）

日前，美國衛生部長表示，美國面臨近三億個口罩缺口，還是保守估計。作為易耗品，外界也無法判斷美國口罩缺口到底是多少？大陸媒體指出，「川普是根據301條款對中國口罩揮出關稅大棒，一下加征15%，給美國醫療物資公司帶來了巨大的商業壓力，因為在正常情況下，口罩利潤空間很小。」

川普的先前的決定，導致美國進口的口罩量急劇下降，如今疫情緊張，重新批准豁免申請，鼓勵美國企業從中國進口口罩，以解燃眉之急。問題是，中國口罩內需也無法滿足全部需求，還有歐洲、日本等地區和國家的進口需求量。

根據美國政治網站Politico報導，美國醫療系統一年需要的N95口罩數量約為3.5億隻，目前美國只有1％的庫存。美國3M公司副總裁邁克•彭斯指出，該公司目前只能生產400萬片FDA（美國食品藥品監督管理局）認證的外科口罩。

▲大陸神秘3502工廠專門生產解放軍服，因疫情轉生產醫療防護衣，首次曝光。（圖／翻攝　中新社）

▲大陸口罩、防護服內需市場也很緊張，未來，還得應付出口到美國訂單。（圖／翻攝　中新社）

近年，美國將大部分口罩生產工廠遷到中國，90％以上的口罩來自中國。川普緊急要求美國口罩企業撤回國內生產，但涉及廠房建設、員工招聘、生產材料供應等一系列問題， 舉例，Prestige Ameritech是美國最大外科口罩廠，縫製和給口罩定型的機器有限，曾在10年前應對豬流感爆發時，購買許多機器，雇用大量新工人提高產量，但該公司副總裁表示，新機器的建造時間大約有4個月，而且成本高達100萬美元，當他們準備好的時候，流感都已經結束了。所以，在短期內，最快方式，美國只能從中國進口口罩。

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