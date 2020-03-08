台南水萍塭公園6萬個口罩免費送！　吸引萬人領取

記者林悅／台南報導

台南在地企業家「圓山國際開發公司」總裁、市政顧問楊志強，有感於自武漢肺炎疫情開始蔓延後，民眾買不到相關的防疫物資，本著飲水思源、回饋社會精神，幫助市民抗疫，近日透由在澳洲經商的兒子楊哲明，在當地購進6萬個口罩運送回台，8日週日上午9時在南區水萍塭公園免費發送，吸引1萬多名眾到場領取。

▲台南在地企業家「圓山國際開發公司」，週日上午在南區水萍塭公園免費發送口罩，吸引上萬民眾到場排隊領取。（圖／記者林悅攝，下同）

據圓山國際亞洲區總經理楊孟翰指出，6萬個口罩包括防疫型、3D立體（成人、小孩）及台南市議員林美燕提供的一般拋棄型口罩，每1位排隊民眾可領取防疫型1包（內有2片）、3D立體型1包（內有2片，可挑男、女或小孩）及拋棄型口罩1包（內有10片），還有一瓶礦泉水，圓山國際公司希望為防疫盡一點心力，讓需要的民眾有口罩可用。

▲立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍、蔡淑惠、林美燕、洪玉鳳等人協助發放口罩。

口罩免費發送活動，一大早就吸引眾多民眾到場排隊，在南區水萍塭公園內排成長長的人龍，最早1位排隊民眾是從台南西港區騎單車來的，他8日清晨5時多就出發，他表示因西港區買不到口罩，所以才跑來南區排隊領取。

▲「圓山國際開發公司」總裁、台南市政府市政顧問楊志強也親自在場服務民眾。

立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍、蔡淑惠、林美燕、洪玉鳳…等人上午9時就到場關心，9時準時開始，陳亭妃等人紛紛協助發放口罩、礦泉水給排隊民眾，排隊民眾一位接著一位，開心地從蔡淑惠等人手中，領取難得的口罩用品，民眾對主辦單位義行表示肯定與感謝。「圓山國際開發公司」總裁、台南市政府市政顧問楊志強也親自在場服務民眾。

▲台南市警六分局在現場設立機動派出所，六分局長陳建民（左一），更在場坐鎮指揮，確保口罩發放活動能順利進行，圓滿結束。

轄區台南市警六分局為了因應水萍塭公園免費派發口罩活動，預期現場將大排長龍，為避免少數民眾違規停車影響交通，警方除在現場設立機動派出所，協助維護排隊領用秩序外，也派出大批警力，在水萍塭公園前維持交通，疏導人車，六分局長陳建民、副分局長吳麗娟，更在場坐鎮指揮，確保口罩發放活動能順利進行，圓滿結束。這場口罩發放活動，約吸引上萬民眾到場排領取。

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