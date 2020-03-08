獨／櫃姐臉書搶發口罩財被揭發丟工作　囂張嗆網友：我好心！賣5倍價下場曝

▲櫃姐在臉書社團販售口罩被報導之後，私訊黃姓網友 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市大遠百一位吳姓櫃姐在臉書社團販售防塵口罩，同時約在櫃位面交，而且發現價格比過往還要多了5倍售出，沒想到整件事情曝光之後，這名吳姓櫃姐竟然私訊當初爆料的黃姓網友，嗆聲詢問為何要爆料記者，同時還表示自己被公司開除，強調自己「很好心」，認為黃姓網友對他造成「名譽受損」。

7日《ETtoday新聞雲》獨家報導《櫃姐搶口罩財！櫃位面交講密語「來拿東西的」一盒價爆漲5倍》，沒想到就在新聞報導之後，這名吳姓櫃姐竟然私訊黃姓網友，同時質問他為何要向記者爆料說：「你跟記者爆料上新聞，你是什麼意思，你知道這樣名譽受損多少嗎？你知道這份工作多重要，我被公司開除後，達到你的目的了嗎」？同時也強調「我好心讓你面交」。對此黃姓網友只簡單回一句：「這也是事實」之後，對方也沒有再私訊，同時也關閉了自己臉書。

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▲櫃姐在臉書社團販售口罩被報導之後，私訊黃姓網友 。（圖／地方中心翻攝）

▲不少人透過臉書社團來販售口罩，就連櫃姐也來搶發口罩財，同時約在櫃位面交 。（圖／地方中心攝）

不過這名吳姓櫃姐並不只在同一個臉書社團販售口罩，就在3月6日，吳姓櫃姐分別在另外兩個不同臉書社團發文販售口罩，而且有趣的是，口罩照片還不是同一款的，讓人不禁好奇吳姓櫃姐的口罩來源究竟為何？究竟還有多少貨？雖然經過高雄市衛生局判斷，黃姓網友最初購買的口罩都是屬於「防塵口罩」，並不屬列管的「醫療級」口罩，但衛生局表示，該櫃姐恐怕有觸犯「公平交易法」、趁機哄抬口罩價格之嫌。

▲櫃姐被發現不只在一個社團販售口罩，另外兩個也有，且口罩不同款 。（圖／地方中心翻攝）

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