38婦女節向女性防疫英雄致敬　蔡英文：很榮幸認識這麼多厲害的女生

▲三八婦女節，總統蔡英文感謝在防疫期間堅守崗位的女性。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

適逢三八婦女節，總統蔡英文透過臉書向在防疫崗位上全力以赴的女性表達感謝。她細數各行各業的女性，包括國家衛生研究院的女性研究員、部隊女官兵、藥師、企業家、科學家，以及醫生、公務員、空服員、警察等，「我很榮幸能認識這麼多厲害的女生！我更要向每一位女性的防」。

蔡英文表示，這陣子她去了很多地方，在防疫第一線看到許多傑出女性的身影。像是在國家衛生研究院，有一位女性研究員，毅然放下手邊的博士論文，投入疫苗與藥物研發，「她告訴我『國難當頭，義無反顧』。」



蔡英文也指出，她在藥局，遇到第一線發放口罩的藥師，專業又有耐心，她們正好都是女生；此外，在國軍部隊裡面，視察的33化學兵群中，女性的官兵，扛起重達35公斤的背負式消毒器，也英勇執行著任務。



在口罩生產上，蔡英文表示，在一個月內順利建置60條口罩生產線，成功挑戰極限的「工具機國家隊」裡，也有女性的企業家，出錢、出力、調度人手，跟著政府一起打拚。



蔡英文說，她在新聞上也看到，有多年專業經驗的張莞爾護理師，獨自從台灣飛往對岸協助檢疫，接回血友病少年。而來自台灣的女科學家楊台瑩博士，是美國研發武漢肺炎治療藥物「瑞德西韋」的團隊主持人。



在防疫的工作中，蔡英文表示，還有千千萬萬辛勞盡責的女生，她們是醫生、是公務員、是空服員、是老師、是司機、是警察等，在不同的崗位，共同守護著大家的健康，「在三八婦女節這一天，我真的要說，我很榮幸能認識這麼多厲害的女生！我更要向每一位女性的防疫英雄，致上最深的感謝和敬意。」



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