　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友討厭語音訊息「已讀不聽不回」　她戒掉習慣還被閨蜜質疑：是不是聲音變難聽？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

滑手機,不爽,已讀不回,不屑。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女孩為男友戒掉傳語音訊息的習慣。（示意圖，非當事人／記者李佳蓉攝）

文／知寒（@infernowords

摘自／三采文化《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道

雖然用手機打字的速度也不慢， 不過可能的話還是喜歡用語音的方式留訊息或回覆，相對便利、快速許多， 不用一直修一些錯字什麼的，而且比起平鋪直敘的文字訊息來說，更可以從語氣裡面判斷或表現情緒。

請繼續往下閱讀...

但你不喜歡。

除了真正見面時的相處、面對面聊天以外， 你不喜歡接電話、你不喜歡視訊、你不喜歡非得戴上耳機去聽那上頭只有顯示秒數的幾則語音、你不喜歡某種「未知感」， 不像文字訊息那樣可以先通過螢幕上頭的通知， 能夠先看到對方大致上要溝通的是什麼事情，而你可以藉之判斷先後緩急的程度來安排你自己回覆的時間。

為此我們還吵過幾次架， 因為我每次只要用語音回你， 你就有點任性地不聽不回， 就算上面寫著「已讀」， 但你還是都不願意打開來聽。甚至在我還因為你這樣而生氣、而冷戰的時候， 你傳來訊息， 我以為這次你終於肯讓我一點、先退一步道個歉之類的， 結果你傳的是一個連結， 標題是：「寧願訊息也不願意打電話， 心思敏感的人可能有的電話恐懼症」。緊接著下一秒傳來的是：「對我來說， 打電話跟聽語音訊息一樣， 請溫柔可愛的女友大人體諒一下心思敏感的我。」順帶附上了一個正在發射愛心的可愛貼圖。

「我體諒你個大頭鬼啦！心思敏感的話還會不知道老娘正在生氣！ 思想能有多遠，你就給我滾多遠！ 」男友就是有這種神奇的魔力，可以用一、兩則訊息的時間就讓原本正在氣頭上的女友更上一層樓， 真的是氣到笑出來。

後來我還是依著你的意思，慢慢戒掉了傳送語音訊息的習慣，就連只有閨密在的聊天群組也同樣， 那一陣子她們還問我是不是生病了，是不是聲音變難聽了，所以不好意思讓她們聽見。

我們兩個人都有各自無法妥協的一部分，可那並不是因為我們不夠愛對方， 無法為對方而改變自己的習慣， 而是經過相處、經過爭吵、經過溝通以後，我們都會更懂得彼此在各種事情上的「底線」， 正是因為愛、因為理解， 所以願意在兩人的需要互相衝突的時候，評量自己能夠做出讓步或改變的地方，並試著去適應這樣一個新的自己， 讓我們可以繼續牽著手、走接下來的路。

以前我會很偏激地覺得：「如果真的愛的話， 就應該要愛原來的我，我就應該不需要為他做出任何改變。」可是遇見你、愛上你以後，才知道為了喜歡的人而改變自己，原來是那麼自然的事情，就算你並沒有開口要求， 還是會想要為了你，變成一個更好的自己。就算有時候，理由並不是「變好」，而是變成「你喜歡的樣子」， 也並不會覺得委屈、難受。

因為一直以來也都能看見你為我做出的改變和努力， 因為我們都很努力讓自己成為這世界上最適合對方的那一個， 因為我知道如果我是為了你而讓自己退了一步，你會是最心疼的那一個。

只是終究，還是有那種情況是一個人踏錯了一步以後， 另一個人再努力想要去原諒、去裝作不在意， 還是會做不到的，所以我們才會是現在這樣：明明在同一座城市裡生活、明明知道對方在哪、明明已經磨合到那麼適合對方， 卻不能再相愛。

★本文摘自三采文化《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》，原文標題「不能再相愛的第139 天，多雲時晴」。作者知寒（@infernowords），在IG起家的新銳文字創作者，一字一句「神命中」許多失戀人們心碎的感受，吸引22萬粉絲追蹤，被網友公認是「深夜無人才敢打開看的帳號」，還暱稱他「通靈少年」，沒出口的心事他全都知道。

知寒嘗試捕捉相同時空下的相異時差，8個受困靈魂，20歲上下男女，暫時擱淺的故事。寫下每人的日復一日，埋藏心中說不出口，相同又迥異的掙扎。

ET快訊
19歲正妹卵巢癌末期！「熨斗燙肚皮」黑一片…苦挨40次化療
工程師每月6萬包養　女大生「一天上工3次」…回家後卻翻臉
6樓瞬間變平地！泉州欣佳酒店倒塌「埋壓70人」　驚悚空拍圖曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友討厭語音訊息「已讀不聽不回」　她戒掉習慣還被閨蜜質疑：是不是聲音變難聽？

澳音樂家接觸範圍　文化「9名老師」也被列名單！公告停課14天

鋒面大雨來襲30℃→14℃！下波「更強冷空氣」降10℃　變天時程表出爐

「台灣人真的很可愛！」寫卡片感謝口罩國家隊東台精機　一秒感動

一度懷疑自己染新冠肺炎？張上淳：錯誤解讀「只是有點呼吸道症狀」

慈濟首度網路直播共修　3月8日早上全球線上祈福

陳時中建議不要去！國家交響樂團回應了　宣布「歐日巡演暫緩」

銷量暴增40倍！除夕一通急電　台灣開啟口罩大作戰

影／澳感染音樂家接觸擴大！東吳音樂系公告「團員停課14天」…3老師在名單中

院內感染案34退休婦病況曝光！心臟衰竭嚴重還在加護病房

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

最後一名患者痊癒「病例歸零」　湖北通城縣正式宣告解除封城！

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

男友討厭語音訊息「已讀不聽不回」　她戒掉習慣還被閨蜜質疑：是不是聲音變難聽？

澳音樂家接觸範圍　文化「9名老師」也被列名單！公告停課14天

鋒面大雨來襲30℃→14℃！下波「更強冷空氣」降10℃　變天時程表出爐

「台灣人真的很可愛！」寫卡片感謝口罩國家隊東台精機　一秒感動

一度懷疑自己染新冠肺炎？張上淳：錯誤解讀「只是有點呼吸道症狀」

慈濟首度網路直播共修　3月8日早上全球線上祈福

陳時中建議不要去！國家交響樂團回應了　宣布「歐日巡演暫緩」

銷量暴增40倍！除夕一通急電　台灣開啟口罩大作戰

影／澳感染音樂家接觸擴大！東吳音樂系公告「團員停課14天」…3老師在名單中

院內感染案34退休婦病況曝光！心臟衰竭嚴重還在加護病房

男友討厭語音訊息「已讀不聽不回」　她戒掉習慣還被閨蜜質疑：是不是聲音變難聽？

泉州欣佳酒店「30秒坍塌」影片曝！目擊嚇到噴淚　黑塵恐怖蓋天

2長髮妹子「喝醉偷尿尿」！屋主怒拿強力水柱「噴走」…影片166萬人看呆

不斷更新／新冠肺炎「擴散94國」！義大利暴增1247例　累積5883例

南部「這些地點」口罩通通不用排隊！　一間庫存最多還剩5000片

日本通報：鑽石公主號新增1人病逝已7死！　香港證實「確診男乘客」不治

中職／味全防疫公告　暫停簽名合影並婉拒送禮

澳音樂家接觸範圍　文化「9名老師」也被列名單！公告停課14天

李旻專訪／高球生涯最感謝家人　冠軍獻給偉大的媽媽

台南「盧男」返國檢疫在家待10天…晚上偷跑！　他被活逮曝悲慘原因

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

生活熱門新聞

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

除夕一通急電　開啟口罩大作戰

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「最聰明醫師」兒：死不認錯！網笑大義滅親

台灣一堆外國YouTuber！他分析2類人差異

南韓檢驗1天破8千！醫檢師：台灣不需要

沒打招呼！公主狂盧「把她丟包飯店」

好市多莓果可麗餅上架　她咬一口驚：好險有買！

口罩國家隊收到「緊急的感謝」

陳時中建議不要去！國家交響樂團回應了　宣布「歐日巡演暫緩」

張上淳：院內感染案34退休婦病況嚴重

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

週一「溫暖→溼冷」　低溫探14度

東吳3老師接觸音樂家　緊急停課14天

更多熱門

相關新聞

不想後悔？提分手先思考3個問題

不想後悔？提分手先思考3個問題

應該不少人都曾有過這種經驗，因為跟另一半吵架或跟姐妹們抱怨另一半，越講越生氣，結果一時衝動就提分手，但真的分手後後悔不已。不想提了分手才後悔，在真的提出前，先問問自己以下這3個問題，幫你釐清自己只是一時情緒影響，還是真心想分手。

分手妹收「前男友媽訊息」傻眼　網：恭喜脫離

分手妹收「前男友媽訊息」傻眼　網：恭喜脫離

任何年紀都可能成為「孤兒」

任何年紀都可能成為「孤兒」

累卻睡不著！　醫曝「簡單6妙招」一躺秒睡

累卻睡不著！　醫曝「簡單6妙招」一躺秒睡

清空父母的家　成年孤兒療傷必讀

清空父母的家　成年孤兒療傷必讀

關鍵字：

知寒三采文化作家失戀變心分手通靈少年書訊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

泉州欣佳酒店倒塌埋70人！空拍圖曝光

19歲妹卵巢癌末期！「熨斗燙肚皮」黑一片…苦挨40次化療

除夕一通急電　開啟口罩大作戰

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

子瑜悄悄回台灣了！親口說：正在隔離中

工程師每月6萬包養　她回家後卻翻臉

蕾拉想生第二胎！　開出「5大擇偶條件」

快訊／ 江啟臣當選國民黨主席！國台辦表態

即／福建驚傳飯店倒塌「有人被埋」

國家隊「超前部署」　陳其邁是最大關鍵

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面