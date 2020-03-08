男友討厭語音訊息「已讀不聽不回」　她戒掉習慣還被閨蜜質疑：是不是聲音變難聽？

▲女孩為男友戒掉傳語音訊息的習慣。（示意圖，非當事人／記者李佳蓉攝）



文／知寒（@infernowords）

摘自／三采文化《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》

雖然用手機打字的速度也不慢， 不過可能的話還是喜歡用語音的方式留訊息或回覆，相對便利、快速許多， 不用一直修一些錯字什麼的，而且比起平鋪直敘的文字訊息來說，更可以從語氣裡面判斷或表現情緒。

請繼續往下閱讀...

但你不喜歡。

除了真正見面時的相處、面對面聊天以外， 你不喜歡接電話、你不喜歡視訊、你不喜歡非得戴上耳機去聽那上頭只有顯示秒數的幾則語音、你不喜歡某種「未知感」， 不像文字訊息那樣可以先通過螢幕上頭的通知， 能夠先看到對方大致上要溝通的是什麼事情，而你可以藉之判斷先後緩急的程度來安排你自己回覆的時間。

為此我們還吵過幾次架， 因為我每次只要用語音回你， 你就有點任性地不聽不回， 就算上面寫著「已讀」， 但你還是都不願意打開來聽。甚至在我還因為你這樣而生氣、而冷戰的時候， 你傳來訊息， 我以為這次你終於肯讓我一點、先退一步道個歉之類的， 結果你傳的是一個連結， 標題是：「寧願訊息也不願意打電話， 心思敏感的人可能有的電話恐懼症」。緊接著下一秒傳來的是：「對我來說， 打電話跟聽語音訊息一樣， 請溫柔可愛的女友大人體諒一下心思敏感的我。」順帶附上了一個正在發射愛心的可愛貼圖。

「我體諒你個大頭鬼啦！心思敏感的話還會不知道老娘正在生氣！ 思想能有多遠，你就給我滾多遠！ 」男友就是有這種神奇的魔力，可以用一、兩則訊息的時間就讓原本正在氣頭上的女友更上一層樓， 真的是氣到笑出來。

後來我還是依著你的意思，慢慢戒掉了傳送語音訊息的習慣，就連只有閨密在的聊天群組也同樣， 那一陣子她們還問我是不是生病了，是不是聲音變難聽了，所以不好意思讓她們聽見。

我們兩個人都有各自無法妥協的一部分，可那並不是因為我們不夠愛對方， 無法為對方而改變自己的習慣， 而是經過相處、經過爭吵、經過溝通以後，我們都會更懂得彼此在各種事情上的「底線」， 正是因為愛、因為理解， 所以願意在兩人的需要互相衝突的時候，評量自己能夠做出讓步或改變的地方，並試著去適應這樣一個新的自己， 讓我們可以繼續牽著手、走接下來的路。

以前我會很偏激地覺得：「如果真的愛的話， 就應該要愛原來的我，我就應該不需要為他做出任何改變。」可是遇見你、愛上你以後，才知道為了喜歡的人而改變自己，原來是那麼自然的事情，就算你並沒有開口要求， 還是會想要為了你，變成一個更好的自己。就算有時候，理由並不是「變好」，而是變成「你喜歡的樣子」， 也並不會覺得委屈、難受。

因為一直以來也都能看見你為我做出的改變和努力， 因為我們都很努力讓自己成為這世界上最適合對方的那一個， 因為我知道如果我是為了你而讓自己退了一步，你會是最心疼的那一個。

只是終究，還是有那種情況是一個人踏錯了一步以後， 另一個人再努力想要去原諒、去裝作不在意， 還是會做不到的，所以我們才會是現在這樣：明明在同一座城市裡生活、明明知道對方在哪、明明已經磨合到那麼適合對方， 卻不能再相愛。

★本文摘自三采文化《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》，原文標題「不能再相愛的第139 天，多雲時晴」。作者知寒（@infernowords），在IG起家的新銳文字創作者，一字一句「神命中」許多失戀人們心碎的感受，吸引22萬粉絲追蹤，被網友公認是「深夜無人才敢打開看的帳號」，還暱稱他「通靈少年」，沒出口的心事他全都知道。

知寒嘗試捕捉相同時空下的相異時差，8個受困靈魂，20歲上下男女，暫時擱淺的故事。寫下每人的日復一日，埋藏心中說不出口，相同又迥異的掙扎。