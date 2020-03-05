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「成年孤兒」療傷必讀！清空父母的家　邁向第2次長大的旅程

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▲孤獨,孤單,傷心,示意圖。（圖／unsplash）

▲作家明白喪親之痛是全然孤獨的，「孤兒們戴上各自的面具，在虛空中前行，邁向第二次長大的旅程。」（示意圖／unsplash）

記者林育綾／綜合報導

這本書寫給「成年孤兒」，知名法語作家、專業心理分析師莉迪亞．阜蘭（Lydia Flem）在雙親過世後，動手清空父母的家，透過「清空」將來不及對父親道再見的遺憾、糾結等待了一輩子的母愛，還有說不出的幽微感受抽絲剝繭，出版了《如何清空父母的家：走過喪親之痛》一書，她提到，喪親之痛是「邁向第二次長大的旅程」、「他們不會就這樣從我們的記憶裡消失。」

莉迪亞．阜蘭以女兒情感之筆、心理師分析之眼，精準刻劃「成年孤兒」內心翻攪的憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨，甚至莫名解脫感⋯⋯，為人們心中那把剪不斷理還亂的亂麻，抽出一絲可能的整理方向。

請繼續往下閱讀...

她在書中提到「一個人需要時間來慢慢沉澱，才能和生命中的已逝者和好，讓回憶得到安寧。如果我們能夠穿越過這場情感的風暴，而未曾排斥其中任何一種情緒；如果我們對從心底湧現的那些東西都可以接受的話，到頭來還是會釋放出一種平靜，就像洪水後的重生，就像自我又找回了春天。」

她認為在人群之中，有許多只是默默承受著父母親去世，而從未能道出那些隨之湧現，讓人心慌意亂、元氣大傷的強烈情感，明白喪親之痛是全然孤獨的，「孤兒們戴上各自的面具，在虛空中前行，邁向第二次長大的旅程。而春天終會來的，那已逝的，將在我們身上重生。」

莉迪亞．阜蘭也說，「每一個人都會深陷進去，但哀傷有時，喜樂亦有時⋯⋯一直把自己鎖在憂鬱裡並不好。我並不打算在這本書的最後畫下句點。」

閱讀部落客「elish的蘇哈地」在推薦中提到：「整本書的文字有種淡然的美，冷靜中不失深情，自我剖析與往事回憶都很動人。父母逝去當下的心情、他們那充滿驚濤駭浪的過去、家族已成碎片的歷史與往事，又或者童年時期留下的回憶……整本書不厚，可感覺卻像讀了很長的故事一樣。那些字裡行間的細節真的很迷人。《如何清空父母的家》集自我省思、家族記憶和人生體驗於一書。無論是對這類型的作品感興趣，又或者單純想看看別人的故事和想法，我都很推薦，畢竟真的寫得又好又迷人。」

國際媒體《Les Inrockuptibles雜誌》也評論，「在父母逝世的傷痛與他們沉默的過去之中，本書誕生了。這微小的光明奇蹟，使得我們在這般的旅途中，能重新認識自己。這本書指引了我們在摯愛的人逝去後，如何繼續活下去，以及如何重生。」

《如何清空父母的家》已譯成英、德、日、韓、義、西、波蘭、荷蘭等15種語文，如今繁體中文版也來台，將由寶瓶文化發行。

▲▼ 《如何清空父母的家：走過喪親之痛。》（圖／寶瓶文化提供）

▲《如何清空父母的家：走過喪親之痛》中文版在台發行。（圖／寶瓶文化提供）

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